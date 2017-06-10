Büyük damping!

Galatasaray Futbol Takımı, son iki sezondur dibe vururken, taraftar tribünü terk etti. Geçen sezon derbiler dahil maçlarının büyük kısmını boş tribünlere oynayan sarı-kırmızılıların yeni sezon için açıkladığı kombine fiyatları sudan ucuz! Pazartesi satışa çıkacak yeni kombinelerin fiyatları 486 TL ila 3 bin 645 TL arasında belirlendi. 23 Haziran'a kadar geçerli yenileme döneminde eski kart sahiplerine yüzde 20 indirim fırsatı sunulurken, kombinesini yenileyen taraftarın 5 arkadaşı da bu avantajdan faydalanabilecek. Ayrıca futbol kombinesi alan taraftarlara basketbolda da büyük indirim uygulanacağı öğrenildi. 6 yıldır Aslantepe'de oynayan Galatasaray, bu dönemin en ucuz fiyat politikasını izledi. Geçen yıl 17 bin kombine satılan Türk Telekom Stadı'nda en ucuz kart 840 TL'ydi. Yönetimin fiyatı düşük tutmasının en önemli nedeni Avrupa'ya dönülen sezonda taraftarı tribünlere çekerek bütünleşmeyi sağlamak.



HATEM BEN ARFA ATEŞİ YAKILDI

WESLEY Sneijder'in ayrılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray, yaratıcı oyuncu arayışlarını Fransa'da sürdürüyor. Sezonu Nice'te kiralık geçiren Belhanda ile görüşen Aslan, yıllık 2.5 milyon Euro karşılığı Faslı oyuncu ile el sıkıştı ancak 9 milyon Euro isteyen kulübü Dinamo Kiev indirime yanaşmıyor. Alternatif arayışına giren yönetim, PSG'de yedek kalan Hatem Ben Arfa'yı gündeme aldı. 10 numara ve sağ kanatta oynayabilen 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var.