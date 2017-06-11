Belhanda restleşmesi

Lukas Podolski'nin ayrılığının ardından Bruma'yı da satacak olan Galatasaray, bu oyuncuların eksikliğini giderecek ismi buldu: Younes Belhanda... Sarı-kırmızılılar Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 3 yıl için 7.5 milyon Euro'ya anlaştı ve sonra kulübü Dinamo Kiev'in kapısını çalıp, 3 milyon Euro önerdi. Ancak geçen sezonu Fransa'nın Nice takımında kiralık geçiren Belhanda için Kiev tok satıcı rolünü oynayınca, görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ukrayna ekibi Belhanda için tam 9 milyon Euro isterken, bu rakamı abartılı bulan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. Galatasaraylı idareciler, Belhanda'nın Kiev ile sadece 1 yıllık sözleşmesi kalmasını koz olarak kullanmak istiyor. Kiev'in oyuncunun 1 yıl sonra bedava gitmesine izin vermeyeceğini düşünen Galatasaray cephesi, son olarak 5 milyon Euro'ya kadar çıkmaya karar verdi. Belhanda 2013 yılında Montpellier'de oynarken Fenerbahçe'den de teklif almış ancak Dinamo Kiev'e gitmeyi tercih etmişti.



31 MAÇ

28 İLK 11

3 GOL

6 ASİST