Honda’nın peşindeler

Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Milan ile sözleşmesi bu ay sona eren Keisuke Honda'nın menajeri ile bir görüşme yapacak. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Milan'da sadece 9 maça çıkabilmişti. Honda, orta sahanın sağında, solunda ve ofansif orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. Sol ayaklı yıldız, Japonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.



9 MAÇ

1 GOL

0 ASİST



'RİZE İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Rizespor'un küme düşmesini değerlendirip, "Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında bizler de üzgünüz. Küme düşecek takımı belirleme maçının Trabzonspor'a denk gelmesi büyük bir talihsizlik oldu. Çaykur Rizespor kümede kalsaydı iki şehir arasında uzun yıllara dayanan sorunun da çözüleceğini biliyorduk. Bunu keşke başarabilseydik" dedi. Öte yandan Trabzonspor'da Ali Rıza Egemen, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.