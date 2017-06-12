Moting’in kafası karıştı

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.6.2017
Moting’in kafası karıştı

Trabzonspor, ön görüşme yaptığı Kamerunlu forvette Beşiktaş’ın devreye girmesiyle birlikte sıkıntı yaşıyor!

Beşiktaş, Trabzonspor'un planlarını alt üst etti. Bordo-mavililerin uzun süredir takip ettiği Choupo-Moting ile yaptığı ön görüşmeler olumlu geçmişti. Ancak Beşiktaş'ın devreye girmesi Kamerunlu forvetin kafasını karıştırdı. Başkan Muharrem Usta, bu transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcarken, 28 yaşındaki oyuncunun menajerinin, "Türkiye'ye gelme noktasında bir sorunumuz yok. Ancak bir çok teklif var ve bunlar arasındaki kararımızı henüz vermedik. Şu an düşünme aşamasındayız" diyerek zaman istedi.
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Moting’in kafası karıştı
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