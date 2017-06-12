Ve kaldı 4

Fenerbahçe yeni yıldızlarına birer birer kavuşuyor... Mehmet Ekici
'nin ardından Mathieu Valbuena
transferine nokta koyan sarı-lacivertliler, en az 4 isme daha imza attıracak. İşte mevkiler, adayları ve transfer görüşmelerindeki son durum:
KALE
KAMENİ İÇİN GÖZLER KAP'TA
David Ospina transferi Arsenal'in indirim yapmaması nedeniyle tıkandı. Carlos Kameni'de kulübü Malaga'nın inadı kırıldı. Kamerunlu oyuncu ile yapılan son görüşmeden olumlu sonuç alındı. Transferi her an açıklanabilir. Son dakika bir sürpriz olması halinde ise Monaco'nun genç Senegallisi Seydou Sy seçeneği devreye sokulacak.
ORTA SAHA
ODJİDJA OFOE LİSTE BAŞI
Gelecek sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Mehmet Ekici'yle takviye edilen orta alanı bir isimle daha zenginleştirme çalışmaları sürüyor. Legia Varşova'nın Belçikalı oyuncusu Odjidja-Ofoe Fenerbahçe'nin listesinde bulunuyor. Oyuncu bonservisle alınacak.
SAĞ KANAT
DİRAR'DAN YEŞİL IŞIK
Jeremai n Lens konusunda ne kulübü Sunderland ne de kendisiyle anlaşılabilmiş durumda. Kendisine gelen teklifleri değerlendirmek için F.Bahçe'den süre isteyen Nabil Dirar, sarı-lacivertlilere 'Evet' dedi. Fenerbahçe, Sunderland'den Khazri'yi de bu bölge için alternatifler arasında tutuyor.
SANTRFOR
ÇALIŞMALAR DURDU
İlk olarak Lucas Perez'den yanıt bekleniyor. Oyuncu İspanya'dan aradığı teklifleri bulamazsa F.Bahçe'ye evet diyecek. Chelsea'den Batshuayi ve Milan'dan Niang kiralık için diğer alternatifler. Sarı-lacivertli yönetimin bu mevki için başka bir alternatif arayışı yok.
SOL BEK
YAPILIRSA SÜRPRİZ
Dört bölgenin dışında sürpriz sol bek takviyesi olabilir. Fenerbahçe, Gael Clichy'ye istediği anda sözleşme imzalatabilir. Ancak maliyeti nedeniyle Aykut Kocaman'ın çekincelerinin bulunduğu oyuncu konusunda şimdilik frene basıldı.
SAVUNMA
KJAER GİDERSE...
lan ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler sürüyor. Kjaer için İtalyan ekibinden geri çevrilmesi zor bir teklif alınması durumunda, Fenerbahçe'nin Barcelona'lı Jeremy Mathieu için temaslara başlaması bekleniyor. Fransız futbolcu kariyerine ülkesinin Sochaux takımında başlamış, sonrasında Toluouse'ta forma giymiş, 5 sezonu Valencia'da geçirdikten sonra Katalan ekibine transfer olmuştu.
VALBUENA 16.00'DA İSTANBUL'DA
Fenerbahçe, Mathieu Valbuena
'ya bugün kavuşuyor. Fransız orta saha oyuncusunun saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor. 33 yaşındaki yıldızla 3 yıllık sözleşme yapması beklenen sarı-lacivertlilerin, bu transfer karşılığında Lyon'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.
43 MAÇ
10 GOL
7 ASİST