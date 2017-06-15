Tatil yapmaya gelmedim

Mathieu Valbuena, F.Bahçe'ye transferi sonrası Fransız L'Equipe
gazetesine röportaj verdi. Havalimanındaki karşılanmadan oldukça etkilendiğini belirten Valbuena, "500 taraftar, muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Bu durum, beklentilerin de büyük olduğunu gösteriyor. 27 Haziran'da antrenmanlar başlayacak. Heyecan verici bir mücadele beni bekliyor"
dedi. 33 yaşında Türkiye'ye transfer olmasının emeklilik anlamına gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Fransız yıldız, "Şaka mı yapıyorsun? Kjaer, Van Persie ve Van der Wiel gibi önemli oyunculara sahipler. Buraya güneşlenmeye gelmedim. Hiçbir zaman böyle bir oyuncu olmadım.
Ben futbolu kazanmak için oynarım. Lyon'a gelirken birçok insan bana şüpheyle yaklaşmıştı, ancak performansımla herkesi ikna ettim ve alkışlar eşliğinde ayrıldım"
diye konuştu.
YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA İHTİYACIM VAR
Lyon
günlerinde iyi oynamasına karşın hep eleştirildiğini söyleyen Valbuena, "Goller atsam da her zaman yüksek maaşım ve yaşımla gündeme geldim. Hiç kimse performansımı objektif olarak değerlendirmedi.
Dinamo Moskova'da bana karşı böyle bir önyargı yoktu, Fenerbahçe'de de olmayacağını düşünüyorum. Artık yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var.
Fenerbahçe'deki öncelikli hedefim önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olmayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Kendisini Aykut Kocaman'ın istediğinin altını çizen yıldız fubolcu şöyle konuştu: "Kulübün sportif direktörü beni aradı ve Aykut Kocaman'ın beni kadroda görmek istediğini söyledi.
2012 yılında Marsilya'da oynarken, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde oynamıştık ve takımın başında o vardı. Bir teknik adamın sizi bu kadar çok istemesi çok önemli.
Lyon'dan ayrılmak istiyordum. Menajerim Jean-Pierre Bernes ile yaptığım değerlendirme neticesinde teklifi kabul ettim."
ANDERLECHT'İ REDDETTİK!
Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, Anderlecht'in yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı. Monacolu yıldızın menajeri, "Anderlecht'in ilgisi bizi onurlandırdı. Ancak Belçika'ya dönmeyi düşünmüyoruz" dedi. 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferinin Fenerbahçe kulübü tarafından bugün ya da yarın KAP'a bildirilmesi, Faslı yıldızın da önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
TÜRKİYE FİNANSAL OLARAK ÇOK İYİ
F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ülke basınına konuştu. İşte satırbaşları: "Bu sezon Türkiye'deki en iyi sezonumdu. Eğer bu performansı Brezilya'da bir takımda göstermiş olsaydım milli takım için şansım olurdu. Portekiz'de herkes bizi izleyebilir, Avrupa kulüpleri sizi ister ama Türkiye'de bu oran biraz düşük. Dürüst olmak gerekirse Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde oynamak açısından önemli bir yer. Finansal olarak da çok iyi."
SERKAN AKKOYUN