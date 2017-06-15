Tatil yapmaya gelmedim

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ANDERLECHT'İ

Mathieu Valbuena, F.Bahçe'ye transferi sonrası Fransızgazetesine röportaj verdi. Havalimanındaki karşılanmadan oldukça etkilendiğini belirten Valbuena,dedi. 33 yaşında Türkiye'ye transfer olmasının emeklilik anlamına gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Fransız yıldız,Ben futbolu kazanmak için oynarım.diye konuştu.günlerinde iyi oynamasına karşın hep eleştirildiğini söyleyen Valbuena,Dinamo Moskova'da bana karşı böyle bir önyargı yoktu, Fenerbahçe'de de olmayacağını düşünüyorum.Fenerbahçe'deki öncelikli hedefim önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olmayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Kendisini Aykut Kocaman'ın istediğinin altını çizen yıldız fubolcu şöyle konuştu:2012 yılında Marsilya'da oynarken, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde oynamıştık ve takımın başında o vardı.Lyon'dan ayrılmak istiyordum. Menajerim Jean-Pierre Bernes ile yaptığım değerlendirme neticesinde teklifi kabul ettim."Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, Anderlecht'in yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı. Monacolu yıldızın menajeri, "Anderlecht'in ilgisi bizi onurlandırdı. Ancak Belçika'ya dönmeyi düşünmüyoruz" dedi. 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferinin Fenerbahçe kulübü tarafından bugün ya da yarın KAP'a bildirilmesi, Faslı yıldızın da önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ülke basınına konuştu. İşte satırbaşları: "Bu sezon Türkiye'deki en iyi sezonumdu. Eğer bu performansı Brezilya'da bir takımda göstermiş olsaydım milli takım için şansım olurdu. Portekiz'de herkes bizi izleyebilir, Avrupa kulüpleri sizi ister ama Türkiye'de bu oran biraz düşük. Dürüst olmak gerekirse Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde oynamak açısından önemli bir yer. Finansal olarak da çok iyi."