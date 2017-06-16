Adana Demirspor sıfırdan kadro kuruyor

Geçen hafta Adana Demirspor ile sözleşme imzalayan Gİray Bulak, teknik ekibiyle birlikte Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Adana Demirspor'a katkı sağlamak için Adana'ya geldiğini belirten Bulak, "Takımımıza, kulübümüze, şehrimize katkı sağlamak istiyoruz. Çok iyi bir tesisimiz var. Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu var. Elimizden geleni yapacağız" dedi.



"ÇOK TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

Adana Demirspor'a çok oyuncu almak istediklerini ifade eden Giray Bulak, geçen sezondan kalan oyuncuların da takımda kalmasını istemediğini söyledi.

Bulak, "Elimizde geçen sezondan kalan çok oyuncumuz yok. Doğrusu çok da kalmalarını arzu etmiyoruz. Çok transfer yapmak kolay bir şey. Zorluğu; çok insanla ilişkiye geçmek. Kolay tarafı; çok oyuncu olduğu için istediğinizi seçip alabilirsiniz. Biz, çok transfer yapmak istiyoruz ve hem de iyisini yapmak istiyoruz. Yabancı hakkımız var ama bizim 'mutlaka kota dolacak. 10 yabancı alacağız' diye bir düşüncemiz yok. Az olsun iyisi olsun. Bunun çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR 3 SENEDE 66 OYUNCU ALDI"

Bir basın mensubunun 'Adana Demirspor kadrosunda geçen sezondan 2-3 oyuncu kalacak. Bu bir handikap mı?' sorusuna ise Bulak, şu cevabı verdi:

"Bu konuda sadece Gençlerbirliği ve Altınordu'yu örnek verebilirim, bu sıkıntıyı yaşamayan takım olarak. Ama diğer büyük takımlar bile bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın şampiyon olan kadrosunda bile giden 12 oyuncu var. Trabzonspor 3 senede 66 oyuncu aldı. Bu Türkiye'nin sorunu. Birçok yanlış yapabiliyoruz. O yüzden stabil kadro tutmak lazım, bunun da en önemli nedeni altyapıdır. Eğer sizin 10 tane altyapıdan gelen oyuncunuz olsaydı, başka transferle bu işi bitirirdik. Altyapıdan oyuncu yetiştiremediğimiz için Türkiye'deki bütün kulüpler için bunu söylüyorum. Bu sadece Adana Demirspor'un değil ülke futbolunun sorunu."

Öte yandan bir televizyon kanalında spor yorumculuğu da yapan Bulak, Adana Demirspor Teknik Direktörlüğü görevine başladığı için yorumculuğu bırakacağını sözlerine ekledi.