Bize gel Doumbia

Trabzonspor'da forvet arayışlarında Soldado, Bony ve Bacca'dan sonra sürpriz bir isim daha gündeme geldi: Seydou Doumbia. Roma ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak geçen sezonu Basel'de kiralık geçiren tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen yönetim, 29 yaşındaki oyuncuyla da temasta. Geçen sezon Basel'de 34 maçta 21 gol atmayı başaran Doumbia'nın ismi Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yanı sıra bir çok ünlü Avrupa kulübüyle de anılıyor.



YEDEĞİ İSHAK BELFODİL

Trabzonspor ayrıca Cezayirli golcü Ishak Belfodil için de Medjani aracılığı ile girişimlere başladı. Bordo-mavililer, Standart Liege'li futbolcuyu kiralık olarak transfer ederek UEFA baskısını hissetmek istemiyor. 25 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon Belçika ekibinde 32 maçta 14 gol attı. Belfodil 8 kez giydiği milli forma ile 2 gol attı. Trabzonspor bu ikiliyi birlikte de alabilir.