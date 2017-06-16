Sorunları örtmek için kendini feda etti

Buradaki sorun prim değil. Davranışlardaki ölçü silah olarak geri döndü. Primi kaldırmak çözüm değildir
Fenerbahçe'nin yeni hocası Aykut Kocaman, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu. Spor kamuoyunu sarsan Milli Takım-Arda Turan krizi hakkında çarpıcı tespitlerde bulunan Aykut Kocaman, "Milli takım içerisinde bu tür çatışmaları izlemek son derece nahoş. Bunlar tartışma değil, çatışma...
Tartışma normal şekilde olur ve zaten bizim gibi işlerde tartışma olması da gerekir. Ama çatışma hali son derece nahoş. Esas sorunları çözmeye yönelik değil de sorunları büyüten kafa daha çok var gibi görünüyor bizde. Önlenemez çatışma hali son derece nahoş. Bu ülkede yaşayan ve bizi temsil eden insanlar onlar. Antrenörüyle, yöneticisiyle, futbolcusuyla bu durumu çirkin hale getiren, durumlardan uzak durmaları gerekir diye düşünüyorum"
şeklinde konuştu.
SORUN PRİM SORUNU DEĞİL!
Kocaman, "Temel problem sorun çözmekten ziyade sorun yaratmaya yönelik şeylerdi. Buradaki sorun prim değil.
Davranışlardaki ölçü silah olarak geri döndü. Prim iştahlandırmak için kullanılır ama ölçüyü koymak lazım. Ölçü kaçtığı andan itibaren teşvik edici şey sınırını aştığı zaman silah olarak geri dönüyor.
Zaten hassas olan şey de bu ölçüyü bulmak gerekir. İlaçla zehir arasındaki ölçü gibidir. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Biraz daha ölçülü bir hale gelmelidir. Takımlar bir orkestradır ve herkes ayrı bir şey çalar ama kakafoni olmaması gerekir. Primi kaldırmak da çözüm değil.
Esas olan ölçüyü tutturmaktır. Hayatta da biraz daha öngörülebilir bir halde olmak gerekiyor duyguları kaybetmeden" ifadelerini kullandı.
NEDEN BIRAKTIĞINA BAKMAK LAZIM!
Arda
Turan'ın A Milli Takım'ı bırakmasını yorumlayan Kocaman, "Milli takımı bıraktım demek çok kolay değil. Oyuncu hangi duygularla söylüyor bunu? Oyuncu bunu söylüyorsa, oraya bakmak lazım... 'Milli takımı bıraktım' demek zordur, eğer oyuncu bırakıyorsa, sorunları örtmek için kendisini feda etmiştir.
Arda'nın hangi nedenlerle söylediğini düşünmek lazım. Herkes Arda üzerinden bir şeyler söylüyor ama bir oyuncu milli takımı bıraktım diyebiliyorsa, bunun sorunlarına bakmak lazım. Bir oyuncunun milli takımı bırakıyorum deme halini ortadan kaldırmak lazım.
Milli takımda oynamak için, o an için kendinde yeterlilik görmeyen insanlara da saygı duymak lazım. Bunun bir başka bakışı da bu adam o zaman faydalı da olamayacak. O sebeple biraz saygı. Eğer böyle bir karar aldıysa da saygı göstermeliyiz"
dedi.
FATİH TERİM'E MİLLİ MESAJ!
Terim'in
Konyaspor'dan oyuncu almamasına da değinen Kocaman, "Daha önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Milli takım kadrosu, milli takım seçicisinin tercihinde oluşmuştur.
Son iki senedir Konyaspor lig üçüncüsü olmuş, 17 maçta 40 puan toplamış, 9 gol yemiş. Bu sezon ise bazı sorunlar, benim durumum, Avrupa vb.. derken Türkiye Kupası'nı kazandık. Milli takıma 26-30 oyuncu girerken bir takımın başında kim olduğuna bakılmaksızın en azından sembolik de olsa 1 oyuncu alınır.
Türkiye Futbol Direktörü tanımının ne olduğunu da açmak lazım. Türkiye Futbol Direktörü gelişime açık futbolcuları ve takımları teşvik etmek durumundadır. Sanırım Futbol Direktörümüz, bizi takım oyunu oynayan ekip olarak görüyor, bu yüzden kimseyi almıyor. Bu beni onurlandırır
" şeklinde konuştu.
SALİH'İN KENDİSİNE BAKMASI GEREKİYOR
"Salih Uçan'ı 2013'ten beri görmedim. Fenerbahçe tarihinin en önemli maçında sahadaydı. (Benfica) Benim sorum şu: Önce sen... Sen ne yaptın? 18 yaşındayken ben onu kara kaşı kara gözü için çıkarmadım. Böyle bir maçta deneme yapamazsınız. O maçta da beklentilere cevap veren oyunculardan bir tanesiydi. 4 sene geçti şimdi. Bence biraz da kendisinin düşünmesi gerekir bazı şeyleri..."
G.SARAY CİDDİ BİR HAMLE YAPACAKTIR
"Galatasaray'da takımın dışında genel olarak sorunlar var gibi görünüyor. Bu takıma da yansıyor. Gel gitleri olan bir takım. Ancak bu sene ciddi bir hamle yapacaktır. BEŞİKTA Ş, Şampiyonlar Ligi nedeniyle bu sezon lige odaklanmada bayağı zorlandılar. TRA BZONSPOR uzun zamandır zirvenin ötesinde dolaşıyor. Dolayısıyla zirve yarışına girme çabasında olacaklardır."
SİSTEM DEĞİL UYUM
Bu oyun iç içe bir oyun. Savunmasız atak, ataksız da savunma olmaz. Bunu iyi oyuncularla iyi yaparsanız başarılı olursunuz. Dünyanın en iyi takımları savunma yapmayan takımlar mı? Bu aptalca bir durum. 4-3-3, 3-4-3, sistem önemli değil. Diziliş ne olursa olsun, önemli olan uyumdur. Önemli olan, düşen bayrağı yerden kaldıracak, skor ne olursa olsun mücadele edecek takımı yaratmaktır.
LENS'E TEKLİF YAPTIK
Valbuena'yla konuştum. 18-19 yaşındaki oyuncuların A takıma çıkmak için yaptıkları vardır. Ben Valbuena'da işte onu gördüm. Hep aç ve hep istekli.. Böyle oyunculara ihtiyaç var. Sahada ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun bildiği, inandığı değerleri uygulama durumu var onda... Lens'in durumu ise özel bir durum.. Ona Fenerbahçe'nin bir teklif yaptığını biliyorum.
MÜCADELE ETMELİYİZ
Fenerbahçe tribünlerinin boş olması büyük üzüntü veriyor.. Sadece başarısızlığa bağlamamak lazım, çünkü daha başarısız dönemler de oldu. Benim yapacağım şey şu; sahadaki futbolcuyu taraftarın istediği gibi, başarı başarısızlık olabilir ama önce mücadele eden bir hale getirmeye çalışacağım. Bundan sonrası inşaa etme süreci.. Bunu gören taraftar notunu verecektir.