Sorunları örtmek için kendini feda etti

Buradaki sorun prim değil. Davranışlardaki ölçü silah olarak geri döndü. Primi kaldırmak çözüm değildirFenerbahçe'nin yeni hocası Aykut Kocaman, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu. Spor kamuoyunu sarsan Milli Takım-Arda Turan krizi hakkında çarpıcı tespitlerde bulunan Aykut Kocaman, "Tartışma normal şekilde olur ve zaten bizim gibi işlerde tartışma olması da gerekir. Ama çatışma hali son derece nahoş. Esas sorunları çözmeye yönelik değil de sorunları büyüten kafa daha çok var gibi görünüyor bizde.şeklinde konuştu.Kocaman, "Temel problem sorun çözmekten ziyade sorun yaratmaya yönelik şeylerdi.Davranışlardaki ölçü silah olarak geri döndü.Zaten hassas olan şey de bu ölçüyü bulmak gerekir. İlaçla zehir arasındaki ölçü gibidir. Her şeyin bir ölçüsü vardır.Esas olan ölçüyü tutturmaktır. Hayatta da biraz daha öngörülebilir bir halde olmak gerekiyor duyguları kaybetmeden" ifadelerini kullandı.Turan'ın A Milli Takım'ı bırakmasını yorumlayan Kocaman,Arda'nın hangi nedenlerle söylediğini düşünmek lazım. Herkes Arda üzerinden bir şeyler söylüyor ama bir oyuncu milli takımı bıraktım diyebiliyorsa, bunun sorunlarına bakmak lazım.Milli takımda oynamak için, o an için kendinde yeterlilik görmeyen insanlara da saygı duymak lazım. Bunun bir başka bakışı da bu adam o zaman faydalı da olamayacak.dedi.Konyaspor'dan oyuncu almamasına da değinen Kocaman, "Son iki senedir Konyaspor lig üçüncüsü olmuş, 17 maçta 40 puan toplamış, 9 gol yemiş. Bu sezon ise bazı sorunlar, benim durumum, Avrupa vb.. derken Türkiye Kupası'nı kazandık.Türkiye Futbol Direktörü tanımının ne olduğunu da açmak lazım. Türkiye Futbol Direktörü gelişime açık futbolcuları ve takımları teşvik etmek durumundadır." şeklinde konuştu."Salih Uçan'ı 2013'ten beri görmedim. Fenerbahçe tarihinin en önemli maçında sahadaydı. (Benfica) Benim sorum şu: Önce sen... Sen ne yaptın? 18 yaşındayken ben onu kara kaşı kara gözü için çıkarmadım. Böyle bir maçta deneme yapamazsınız. O maçta da beklentilere cevap veren oyunculardan bir tanesiydi. 4 sene geçti şimdi. Bence biraz da kendisinin düşünmesi gerekir bazı şeyleri...""Galatasaray'da takımın dışında genel olarak sorunlar var gibi görünüyor. Bu takıma da yansıyor. Gel gitleri olan bir takım. Ancak bu sene ciddi bir hamle yapacaktır. BEŞİKTA Ş, Şampiyonlar Ligi nedeniyle bu sezon lige odaklanmada bayağı zorlandılar. TRA BZONSPOR uzun zamandır zirvenin ötesinde dolaşıyor. Dolayısıyla zirve yarışına girme çabasında olacaklardır."Bu oyun iç içe bir oyun. Savunmasız atak, ataksız da savunma olmaz. Bunu iyi oyuncularla iyi yaparsanız başarılı olursunuz. Dünyanın en iyi takımları savunma yapmayan takımlar mı? Bu aptalca bir durum. 4-3-3, 3-4-3, sistem önemli değil. Diziliş ne olursa olsun, önemli olan uyumdur. Önemli olan, düşen bayrağı yerden kaldıracak, skor ne olursa olsun mücadele edecek takımı yaratmaktır.Valbuena'yla konuştum. 18-19 yaşındaki oyuncuların A takıma çıkmak için yaptıkları vardır. Ben Valbuena'da işte onu gördüm. Hep aç ve hep istekli.. Böyle oyunculara ihtiyaç var. Sahada ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun bildiği, inandığı değerleri uygulama durumu var onda... Lens'in durumu ise özel bir durum.. Ona Fenerbahçe'nin bir teklif yaptığını biliyorum.Fenerbahçe tribünlerinin boş olması büyük üzüntü veriyor.. Sadece başarısızlığa bağlamamak lazım, çünkü daha başarısız dönemler de oldu. Benim yapacağım şey şu; sahadaki futbolcuyu taraftarın istediği gibi, başarı başarısızlık olabilir ama önce mücadele eden bir hale getirmeye çalışacağım. Bundan sonrası inşaa etme süreci.. Bunu gören taraftar notunu verecektir.