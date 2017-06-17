10 maddede Dirar

1. Daha önce 1,8 milyon Euro'ya Belçika ekibi Westerlo'dan Club Brugge'e transfer olan oyuncu, Ocak 2012'de de Club Brugge'den Monaco'ya 6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.



2. Geçtiğimiz sezon üç farklı mevkide Monaco formasını giyen Dirar, hem sağ bek hem sağ açık hem de üçlü forvet hattının sağında hücum adamı olarak forma giydi.



3. Kariyerinde 332 maç bulunan oyuncu 5 farklı mevkide kendisine şans bulurken, asıl mevkisi olan sağ kanat dışında, sol bek ve sol açık bölgelerinde de ilk 11'de maça başladı.



4. Dirar'ın futbol özellikleri incelendiğinde eksi özelliği olarak sık faul yapması öne çıkarken, güçlü özelliği ise gol pozisyonuna sokmaya yönelik paslarında sergilediği başarı.



5. Gollük pas özelliği ile öne çıkan oyuncunun diğer güçlü yanları arasında 1,87'lik boyu ile hava topu başarısı, adam geçme yeteneği ile rakip atağı kesme performansı yer alıyor.



6. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 18'i ligde 33 maça çıkarken, bin 709 dakikada 1 gol attı ve 7 asist yaptı.



7. Fas Milli Takımı formasını 25 kez giyen ve iki gol atan isim, kulüp kariyerinde ise 4 farklı takımda 307 maça çıkarak 30 gol attı.



8. Ceza sahasına orta göndermeyi çok fazla denemeyen futbolcu, Monaco'da forma giydiği 18 lig maçında sadece 13 orta yaptı. Oyuncunun maç başına pas ortalaması ise 25.



9. Son iki sezonda Monaco forması ile 5 kez sakatlık yaşayan oyuncu, 31 maçı bu nedenle kaçırırken, 2012-2013 sezonunda bağ yırtığı nedeniyle de 217 gün sahalardan uzak kalmıştı.



10. Fenerbahçe ile Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Dirar, kariyerinde 28'i UEFA Avrupa Ligi, 24'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa'da 52 maça çıkarken, 4 gol atmayı başardı.