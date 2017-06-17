Ayrılmak isteyen 500 bin Euro ödeyecek

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Şenol Güneş arasındaki sözleşmede son detaylar da kesinleşti. Dün taraflar tekrar bir araya geldi ve net rakamlar ortaya çıktı. Anlaşmaya göre Güneş, 2.5 milyon Euro yıllık ücret alacak. Diğer detaylar şöyle: Şenol Güneş, Kartal'ı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparsa, 1 milyon 250 bin Euro, Avrupa Ligi şampiyonu yaptığı takdirde 1 milyon Euro başarı primi alacak. Lig şampiyonluğu primi ise 500 binden 600 bin Euro'ya çıkartıldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma primleri de olacak. Bu arada taraflar, sezon sonunda karşılıklı olarak sözleşmeyi feshedebilecek. Kim anlaşmayı feshederse karşı tarafa 500 bin Euro tazminat ödeyecek. Yeni anlaşma bu şekilde KAP'a gönderilecek.