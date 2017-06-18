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, Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekliyor

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.6.2017 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 12:14
Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekliyor

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek 'ın, 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşecek kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katılacak.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak 'ın rakibinin, ilk ön eleme turundaki hangi eşleşmeden geleceği belli olacak.

Organizasyonda 1. ön eleme turu kuraları 14.00'te, 2. ön eleme turu kuraları ise 15.30'da çekilecek.

Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekliyor
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