İki yıldız cep yakıyor

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) takibi altındaki Fenerbahçe transferde oldukça cömert davranıyor. Takımın başına Aykut Kocaman'ı getirerek yeni bir başlangıca imza atmayı planlayan sarı-lacivertliler, Valbuena'nın ardından Nabil Dirar'ı da renklerine bağladı. Ancak iki yıldıza harcanan para el yakıyor… Fenerbahçe'nin Monaco'dan transfer ettiği 31 yaşındaki kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın maliyeti Fransız basınında yer aldı. Fransızlara göre Kanarya, Monaco'ya bonservis için bonuslar dahil olmak üzere toplam 4 milyon 500 bin Euro ödeme yapacak.



VALBUENA'NIN YILLIK ÜCRETİ 3 MİLYON EURO

33 yaşındaki hücum oyuncusu Mathieu Valbuena için de Lyon'la 2 milyon 500 bin Euro'luk bir anlaşma yapan sarı-lacivertlilerin iki transfer için kasasından bonus koşullarının sağlanması durumunda 7 milyon Euro (27,4 milyon TL) çıkacak. 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenen Dirar'a ne kadar ücret ödeneceği henüz belli değil. 3 senelik anlaşılan Valbuena'nın ise yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Futbolcuların primleriyle birlikte maliyet daha da yukarı çıkıyor. İki oyuncunun yaşı gereği bir sonraki transferlerinden gelir gelme ihtimali ise çok düşük görünüyor.



BÜYÜK HEDEFLERE YÜRÜYECEĞİZ

Fenerbahçe ile anlaşan Nabil Dirar, böyle büyük bir kulüpte oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan Faslı yıldız, "Monaco forması ile Fenerbahçe'ye karşı oynadığım maçların bende ciddi izleri var. Atmosferden çok etkilenmiştik. O günden beri aklımın bir tarafında Fenerbahçe vardı. Burada büyük oyuncularla büyük hedeflere yürüyeceğiz" diye konuştu.