Aykut Kocaman Fransa'dan transfer yapmayı seviyor

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren ve bu doğrultuda hareketli bir transfer süreci geçiren Fenerbahçe, gözünü Fransa Birinci Futbol Ligindeki (Ligue 1) oyunculara çevirdi.

Bir dönem Brezilya Liginden aldığı futbolcularla başarı kovalayan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda transfer çalışmalarını Fransa'da sürdürüyor.

Transfer dönemine, geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmak istediği Mehmet Ekici ile anlaşarak başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar iki yabancı transferini ise Fransa Liginden gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi ilk yabancı transferini, Fransa Milli Takımında 51 kez forma giyen Mathieu Valbuena'yı Olympique Lyon takımından alarak yapan Fenerbahçe, Monaco takımında forma giyen Nabil Dirar'ı da kadrosuna kattı.

AYKUT KOCAMAN, TRANSFERDE FRANSA LİGİNİ SEVİYOR

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 2 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Aykut Kocaman, transferde Fransa Ligini tercih ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcının 2010-2013 yıllarında sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı dönemde, Fransa Liginde forma giyen önemli isimler Fenerbahçe'ye kazandırıldı.

Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın ilk sezonunda 2010-2011'de Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da forma giyen Mamadou Niang'ı kadrosuna dahil etti.

Aynı sezon yine Fransa'nın Nancy takımından Issiar Dia'yı da transfer eden Fenerbahçe, o sezon Niang ve Dia'nın takıma önemli katkısıyla şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde bir sonraki sezon ise kadrosuna Fransa Birinci Futbol Ligi'nin gol kralı Moussa Sow'u kattı.

Yeni sezon öncesi hazırlık kampına transferleri tamamlayarak girmeyi hedefleyen sarı-lacivertli kulüpte, Valbuena ve Dirar transferleriyle Aykut Kocaman yönetiminde şimdiye kadar Fransa Liginden toplam 5 futbolcu takıma dahil edilmiş oldu.

FRANSA'DAN GELEN OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'nin teknik direktör Aykut Kocaman döneminde Fransa Liginden kadrosuna dahil ettiği oyuncular, takıma önemli katkılarda bulundu.

Aykut Kocaman yönetiminde bu ligden yapılan ilk transfer olan Mamadou Niang, o sezon Süper Lig'de forma giydiği 29 karşılaşmada 15 gol atarak, takımının şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Aynı sezon transfer edilen Issiar Dia ise sarı-lacivertli takımda forma giydiği 2 sezon toplamında 41 maçta 5 gol kaydetti.

SOW, VAZGEÇİLMEZ OLDU

Fenerbahçe'nin Fransa Liginden transfer ettiği en istikrarlı futbolcu Moussa Sow oldu.

Senegalli futbolcu sarı-lacivertli formayı ilk olarak 2011-2012 sezonunun devre arasında giydi. O sezon takıma çabuk uyum sağlayan golcü oyuncu, 12 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de 3,5 sezon top koşturan Moussa Sow, 2012-2013 sezonunda 31 maçta 15 gol, 2013-2014 sezonunda 30 maçta 15 gol ve 2014-2015 sezonunda 33 maçta 14 gol attı.

Forma giydiği sezonlarda zaman zaman sol kanatta da oynatılan Sow, 2015-2016 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Ehli tarafından 16 milyon avro bedelle transfer edildi.

Birleşik Arap Emirliklerinde 1 sezon forma giyen Sow, geçen sezon başında yeniden kiralık olarak sarı-lacivertli takıma döndü.

VALBUENA-DİRAR İKİLİSİ İSTİKRAR ABİDESİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Fransa Liginden transfer ettiği Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar, istikrarlı performanslarıyla dikkati çekiyor.

Valbuena, 2007-2008 sezonundan bu yana her dönem 35 maçın üzerinde sahaya çıkma başarısı gösterdi.

Fransa'nın Monaco ekibinden kadroya katılan Faslı futbolcu Nabil Dirar ise eski takımında forma giydiği son 3 sezonda 102 resmi karşılaşmaya çıktı.