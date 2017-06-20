Bonservis istemiyoruz

33 yaşındaki Hollandalı yıldızın 5 milyon Euro'yu aşan yıllık ücretinden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, menajer Albers'e mesaj gönderdi:

"Kulüp bulmanız halinde, size her türlü kolaylığı sağlayacağız..."



Başkan Dursun Özbek, "Sneijder'in bir yıl daha kontratı var. İki tarafın menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alacağız" diyerek politik bir açıklama yapsa da Galatasaray yönetimi, Hollandalı 10 numaranın biletini kesti. Sneijder'in sözleşmesinde, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunmasına rağmen, sarı-kırmızılı idareciler kulüp bulması halinde menajer Guido Albers'e gereken kolaylığı sağlayacaklarını iletti. Çünkü yönetimde 33 yaşını devirmiş Sneijder'e 7.5 milyon Euro bonservisle birlikte yatırım yapacak kulüp çıkmayacağı görüşü hakim. Bu yüzden Sneijder'den kendisine kolaylıkla takım bulması adına bonservis talep edilmeyecek ve 5 milyon Euro'yu aşan yıllık ücretinden tasarruf sağlanacak.



MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR

Wesley Sneijder, taraftarın gönlünde 1 numara olsa da yönetim içinde desteğini tamamen kaybetmiş durumda. Yıldız oyuncunun hem maliyetine göre performansı yeterli bulunmuyor hem de takım içi disiplini bozduğu düşünülüyor. Yeni sezonda daha dinamik bir Galatasaray kurmaya çalışacak teknik direktör İgor Tudor takımın beyni olarak Sneijder'den 6 yaş genç olan Belhanda'yı görüyor.



4.5 MİLYON TL PRİM GETİRDİ

Bu sezon ligde asist kralı olan, kilit pas değerinde lig ikincisi, orta değerinde ise üçüncüsü olan Sneijder, skora katkıları ile takımına büyük bir para da kazandırdı. Geride kalan sezonda 5 gol atan ve 15 asist yapan Hollandalı, puan primlerinden takımın kasasına 4,5 milyon TL koydurdu.



Bir Görüş: Levent TÜZEMEN



Göz çıkarmayın!

Başkan Dursun Özbek yüksek maliyetinden dolayı Wesley Sneijder'i göndermek istiyor. Lider ve yıldız oyunculardan nefret eden çapsız İgor Tudor da Sneijder ile çalışmak istemiyor. Yönetim, Sneijder'den, "Al bonservisini git…" şeklinde boşanamaz.

Çünkü Sneijder, yönetimin başta Umut Bulut olmak üzere birçok oyuncuyu yollarken ya da kiralarken ücretlerinin büyük bölümünü ödediğini biliyor. Yani Sneijder elinde sadece bonservisiyle Florya'da bavullarını toplamaz ve belirli bir parayı da cebine koyar. Fenerbahçe 33 yaşında olan ve Fransa Milli Takımı'na çağrılmayan Valbuena'yı alıyor. Hollanda Milli Takımı'nda halen oynayan, rekor kıran ve bu sezon Galatasaray'da 5 gol atıp 15 asist yapan 33 yaşındaki Sneijder'i, Başkan Dursun Özbek yollamaya çalışıyor. Uyarıyorum; yeni takım kurmak isterken göz çıkarmayın.