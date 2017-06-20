Östersund deplasmanı kabus olabilir!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi Östersunds oldu. İsveç ekibiyle ilk maç 13 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Maça Türkiye üzerinden gitmek isteyen Galatasaray taraftarlarını önemli bir sorun bekliyor.

Öncelikle Türkiye'den Östersund'a direkt uçuş yok. Örneğin 12 Temmuz'da Östersund'a giden bir taraftarın dönüşü maç saati nedeniyle 14 Temmuz'a kalıyor.

2 AKTARMAYLA 32 SAATLİK YOLCULUK

12 Temmuz gidiş, 14 Temmuz dönüş biletleri 2 bin 21 TL'den başlıyor. Üstelik bu en ucuz seçenek ve tam 2 aktarma yapmak gerekiyor. üstelik bu seçenekte önce Moskova'ya sonra Stockholm'e oradan da Östersund'a uçuyorsunuz. Yolculuk toplamda 32 saat 30 dakika sürüyor. Bunun alternatifi Frankfurt-Stockholm-Östersund şeklinde. Bu kombinasyon ise toplamda 20 saat sürüyor.

Tek aktarmalı bir seçenek de mevcut. Bunun fiyatı ise 2 bin 471 TL'den başlıyor. Yolculuk 9 saat 35 dakika sürüyor. Rota ise İstanbul-Stockholm-Östersund şeklinde. Stockholm'den Östersund'a trenle giderim diyenlere de kötü bir haberimiz var. İki şehir arasındaki tren yolculuğu 5 saat 40 dakika sürüyor. Fiyatı da gidiş dönüş 126 Euro. (CNNTürk)