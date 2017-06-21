Di Maria'ya para ve hapis cezası

İspanya basınında, kariyerini Fransa'nın Paris Saint Germain takımında sürdüren 29 yaşındaki futbolcunun avukatlarının, suçlamalarla ilgili Savcılık ve Devlet Avukatlığı kurumuyla anlaştığı haberi yer aldı.

RONALDO VERGİ KAÇIRMADA MESSİ’DEN GERİ KALMADI

Haberde, 2012 ve 2013'te imaj gelirlerinden toplam 1 milyon 298 bin 989 avro 56 sent vergi kaçırdığını kabul eden Di Maria'nın, 2 milyon avro para cezası ödeyeceği ve cezaevine girmemesine karşın siciline 1 yıllık hapis cezasının işleneceği ifade edildi. Yıldız futbolcunun sicili temiz ve cezası 2 yıldan az olduğu için cezaevine girmeyeceği hatırlatıldı.

RONALDO'YA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Di Maria, Javier Mascherano ve Lionel Messi'den sonra İspanya'da vergi kaçırma suçundan ceza alan 3. Arjantinli futbolcu oldu. Barcelona'da forma giyen futbolculardan Mascherano 800 bin avro para ve 1 yıl hapis, Messi ise 2 milyon avro para ve 21 ay hapis cezası almıştı. Bu iki futbolcu da cezalarının azlığı ve sicillerinin temizliği nedeniyle cezaevine girmemişti.

İspanya'da vergi kaçırdığı iddia edilen futbolcular Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Ricardo Carvalho ve Fabio Coentrao ile teknik direktör Jose Mourinho hakkında açılan soruşturmalar devam ediyor.

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