Son karar Pavoletti

Forvet mevkii için birçok isimle görüşen Trabzonspor, son olarak Napoli'de forma giyen Leonardo Pavoletti'yi listesine dahil etti. Bordo-mavili idareciler, Napoli'nin geçen sezon Ocak ayında 18 milyon Euro'ya Genoa'dan aldığı 28 yaşındaki golcüyü kiralık olarak takıma kazandırmak istiyor. Şu ana kadar İtalya dışında hiçbir ligde forma giymeyen Pavoletti ile Trabzonspor dışında birçok kulübün ilgilendiği öğrenildi. Napoli'de fazla oynama şansı bulamayan Pavoletti'nin takımından ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında.



NAPOLİ'DE GOLÜ YOK

Geçtiğimiz sezon forma giydiği 20 maçın 10'unu Genoa'da oynayan Pavoletti, 4 gol kaydetti. Devre arasında geldiği Napoli'de ise sezonu gol atamadan tamamladı.



6 TAKIM

146 MAÇ

61 GOL



MAS'A YENİ TALİP

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Mas'a Ajax'ın ardından bir başka Hollanda ekibi Feyenoord da talip oldu. Arjantinli oyuncuyu kadroda tutmak isteyen bordo-mavili yönetimin, gelecek teklifin 7 milyon Euro'yu bulması halinde yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.