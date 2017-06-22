Yeni gözde Bahebeck

Bir yandan önceliği verdikleri stoper transferini bitirebilmek için yoğun çaba harcayan, diğer yandan Vincent Aboubakar'ın bonservisini alabilmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen siyahbeyazlılara, menajerler aracılığıyla bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan 24 yaşındaki Jean-Christophe Bahebeck önerildi.
İTALYA'DA 15 MAÇTA 4 GOL ATTI
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sezonu kiralık olarak Pescara'da geçiren, İtalya Serie A'da 15 maça çıkarak, 4 gol ve 1 asist ile oynayan Kamerun asıllı Fransız golcünün şartlarıyla ilgili kulübe detaylı bilgi verildi. Aboubakar'ın yüksek bonservis bedelinin yanı sıra bu transfere Rennes ve Newcastle'ın rakip olmasıyla umudu iyice azalan Beşiktaş yönetiminin ise B planı olarak Bahebeck'i listesine dahil ettiği ve oyuncuyu araştırmaya başladığı öğrenildi.
PSG ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jean-Christophe Bahebeck
konusunda teknik direktör Şenol Güneş'in de bilgilendirildiği kaydedildi.
KONTRATAKLARIN ADAMI
Jean-Christophe Bahebeck özellikle kontrataklardan yarattığı tehlikeler ile dikkat çekiyor. 24 yaşındaki futbolcu, santrfor olan mevkiinin yanında sağ ve sol kanatta da süre alıyor. Güçlü yapısı ile dikkat çeken oyuncu, Milli Takım düzeyinde ise Fransa U16, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında görev yaptı. Oyuncunun oyun karakteri incelendiğinde rakip atağı kesmeyi ve orta yapmayı seven yapısı göze çarpıyor. Bahebeck, maç içerisinde sıkça kanatlardan içeri girmeyi deniyor ancak sık top kaybetmesi ve faul yapması eksi tarafları.