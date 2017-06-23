Bacca karmaşası

İtalya basını adı Beşiktaş'la anılan Carlos Bacca için "Kolombiyalı oyuncu ile ilgilenen iki takım var. Biri Fenerbahçe diğeri Marsilya. Kjaer'i çok isteyen Milan, Bacca konusunda önceliği sarı-lacivertlilere verecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kolombiyalı forvet, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Transfer döneminde çok söylenti oluyor. Milan'da mutluyum ve 3 yıllık kontratım var" dedi. Ancak 30 yaşındaki yıldızın menajeri Sergio Barilla ise, "Carlos, Kolombiya ile Dünya Kupası'na gitmek istiyor. O nedenle oynayacağı bir kulübü seçecek" diye konuştu.



EMENİKE KOMŞU'YA

Yunan basınına göre Fenerbahçe'nin iki forveti Fernandao ve Emenike Olympiakos'un gündemine geldi. Ancak kırmızı-beyazlılar Emenike'de karar kıldı. Geçen sezon F.Bahçe'ye 4. kez dönen Nijeryalı Emenike, 27 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yapmıştı.



KRALI DA İLAÇ OLMADI

Son 6 sezonda sadece 1 şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, yaptığı 7 golcü transferinden istediği sonucu alamadı. Sow, Emenike, Bienvenu, Webo, Van Persie, Fernandao ve Aatif gibi golcü isimler beklenenin uzağında kalırken, kariyerinde gol krallığı apoleti olan 4 futbolcu (Sow, Van Persie, Fernandao ve Aatif) bu başarıyı sarı-lacivertli forma ile tekrarlayamadı. Fenerbahçe'de, 2010-2011 sezonunda 28 gol atarak kral olan Alex de Souza'nın ardından son 6 sezon içerisinde ligde 20 gole ulaşan futbolcu yok.

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