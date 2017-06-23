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Bacca karmaşası

Giriş Tarihi: 23.6.2017
Bacca karmaşası

Kjaer’e karşılık Fenerbahçe’ye yazılan Kolombiyalı forvet, ‘Milan’da kalacağım’ dedi. Menajeri ise aksini söyledi

İtalya basını adı Beşiktaş'la anılan Carlos Bacca için "Kolombiyalı oyuncu ile ilgilenen iki takım var. Biri Fenerbahçe diğeri Marsilya. Kjaer'i çok isteyen Milan, Bacca konusunda önceliği sarı-lacivertlilere verecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kolombiyalı forvet, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Transfer döneminde çok söylenti oluyor. Milan'da mutluyum ve 3 yıllık kontratım var" dedi. Ancak 30 yaşındaki yıldızın menajeri Sergio Barilla ise, "Carlos, Kolombiya ile Dünya Kupası'na gitmek istiyor. O nedenle oynayacağı bir kulübü seçecek" diye konuştu.

EMENİKE KOMŞU'YA
Yunan basınına göre Fenerbahçe'nin iki forveti Fernandao ve Emenike Olympiakos'un gündemine geldi. Ancak kırmızı-beyazlılar Emenike'de karar kıldı. Geçen sezon F.Bahçe'ye 4. kez dönen Nijeryalı Emenike, 27 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yapmıştı.

KRALI DA İLAÇ OLMADI
Son 6 sezonda sadece 1 şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, yaptığı 7 golcü transferinden istediği sonucu alamadı. Sow, Emenike, Bienvenu, Webo, Van Persie, Fernandao ve Aatif gibi golcü isimler beklenenin uzağında kalırken, kariyerinde gol krallığı apoleti olan 4 futbolcu (Sow, Van Persie, Fernandao ve Aatif) bu başarıyı sarı-lacivertli forma ile tekrarlayamadı. Fenerbahçe'de, 2010-2011 sezonunda 28 gol atarak kral olan Alex de Souza'nın ardından son 6 sezon içerisinde ligde 20 gole ulaşan futbolcu yok.

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Bacca karmaşası
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