Kuyt kadar fit mi?

?Feyenoord'la Van Persie'nin flörtü dün de Hollanda'nıngazetesinin kapağındaydı. Gazete yıldız golcünün, Dirk Kuyt gibi Fenerbahçe'den gelip, Kuip Stadı'nın yolunu tutacağını yazdı. Habere göre; Feyenoord'lu yetkililer,iddia edilen Van Persie için sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bonservis konusunda sorun yaşayacaklarını düşünmeyen Hollandalı yöneticileri korkutan, yıldız ismin Fenerbahçe'deki yıllık 6 milyon Euro'luk kazancı. Sarı-lacivertli takımda geçen sezon Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Hollanda televizyonunda bu konu ile ilgili yorumunda,ifadelerini kullanmıştı.bulunulan maddi zorluklara rağmen Feyenoord'un kulüp danışmanlarından olan veVan Persie'nin transfer edilmesini yönetim kurulunda onaylatacak. Van Persie'nin de bu sezonHollanda basınında bu transferle ilgili tartışılan bir diğer konu da Van Persie'nin, Kuyt'ın performansına ulaşıp ulaşamayacağı., Feyenoord'da geçen sezonutamamlarkenFenerbahçe'deperformansa imza attı.3 SEZON130 MAÇ37 GOL14 ASİST2 SEZON83 MAÇ36 GOL7 ASİST