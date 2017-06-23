Kuyt kadar fit mi?

?Feyenoord'la Van Persie'nin flörtü dün de Hollanda'nın AD Sportwereld
gazetesinin kapağındaydı. Gazete yıldız golcünün, Dirk Kuyt gibi Fenerbahçe'den gelip, Kuip Stadı'nın yolunu tutacağını yazdı. Habere göre; Feyenoord'lu yetkililer, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu
iddia edilen Van Persie için sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bonservis konusunda sorun yaşayacaklarını düşünmeyen Hollandalı yöneticileri korkutan, yıldız ismin Fenerbahçe'deki yıllık 6 milyon Euro'luk kazancı. Sarı-lacivertli takımda geçen sezon Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Hollanda televizyonunda bu konu ile ilgili yorumunda, "Kimse Van Persie'ye Fenerbahçe kadar para veremez. Hele Feyenoord'un bu durumu hiç yok"
ifadelerini kullanmıştı.
SAHA İÇİ VE DIŞINDA AĞABEY OLACAK
içinde
bulunulan maddi zorluklara rağmen Feyenoord'un kulüp danışmanlarından olan ve teknik menajerlik görevini yürüten Martin Van Geel,
Van Persie'nin transfer edilmesini yönetim kurulunda onaylatacak. Van Persie'nin de bu sezon şampiyonluk yaşayarak emekli olan Dirk Kuyt gibi özellikle soyunma odasına yönelik bir hamle olması, saha içi ve dışında liderliği ele alması bekleniyor.
Hollanda basınında bu transferle ilgili tartışılan bir diğer konu da Van Persie'nin, Kuyt'ın performansına ulaşıp ulaşamayacağı. 36 yaşındaki Kuyt
, Feyenoord'da geçen sezonu 39 maç, 15 gol, 5 asistle
tamamlarken 33 yaşındaki Robin Van Persie,
Fenerbahçe'de 35 maç 14 gol, 4 asistlik
performansa imza attı.
Fenerbahçe'de ne yaptılar?
KUYT
3 SEZON
130 MAÇ
37 GOL
14 ASİST
?PERSİE
2 SEZON
83 MAÇ
36 GOL
7 ASİST