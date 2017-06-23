Maicon tamam Tete sırada

Gomis'le prensipte anlaşan, Belhanda'yı da kadrosuna katan Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Gündemdeki isimlerden İtalyan stoper Francesco Acerbi, Brezilyalı Maicon ve Hollandalı sağ bek Kenny Tete konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.Tete için Ajax ile 3 milyon Euro'ya büyük ölçüde el sıkışan Cimbom, serbest kalma maddesini görüşmek üzere oyuncunun menajerini çağırdıAjax ile 2018'de sona erecek sözleşmesini uzatmayan Tete, Inter'le anlaşamadı ve gözü Premier Lig'de. 21 yaşındaki oyuncu içinMenajeri İstanbul'a çağrılan Tete'nin istediği serbest kalma bedelini sözleşmeye koydurduğu takdirde Galatasaray'a imzayı atması bekleniyor.Avrupa'da gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen 21 yaşındaki Kenny Tete, Hollanda Ligi'nde geçen sezon genelde Joel Veltman'ın yedeği olarak kaldı. Sadece 5 maçta görev yaptı. Toplamda 23 karşılaşmada oynama şansı yakalayan genç futbolcu, 21 kez ilk 11'de yer alırken, rakip fileleri üç kez havalandırma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılılar, Acerbi için 10 milyon Euro isteyen Sassuolo geri adım atmayınca, daha önce anlaştığı Brezilyalı stoperde karar kıldıGalatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, önceki gün İtalya'da Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Carnevali ile masaya oturdu. Galatasaray 7 milyon Euro+1 milyon Euro bonus teklifini yaptı, İtalyanlar ise 10 milyon Euro istedi.Brezilyalı stoperin kulübü Sao Paulo ile daha önceden 7 milyon Euro ve başarı bonusu karşılığında anlaşmaya varılmıştı. Maicon'un paylaştığı fotoğraf ve 'İstanbul'a geliyor' haberleri ise sarı-kırmızılı yöneticiler tarafından doğrulanmadı.Maicon, üst düzey fiziğini iyi kullanan, özellikle yerden müdahalelerinde başarılı olan bir stoper. Duran toplarda da önemli bir tehdit olan 29 yaşındaki Maicon, meşin yuvarlak ayağındayken ise uzun top oynamaktan çekinmiyor. 1.90 metre boyundaki Brezilyalı yıldız, geçmişte 7 sezon boyunca Porto forması giymiş, Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir oyuncu.Tudor ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen Sneijder ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Buna göre, Sneijder'in menajeri Guido Albers, Amerika'da iki kulüple temas halinde. Bu kulüplerden birinin Montreal İmpact olduğu ve büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Dzemaili'nin de forma giydiği Kanada ekibinin, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olduğu öne sürülüyorG.Saray'ın efsane kalecisi ve eski kaleci antrenörü Taffarel, vatandaşı Maicon için, "Maicon çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu. İki ayağına da çok iyi kullanıyor. Eğer Türkiye'ye gelirse Galatasaray için muhteşem bir transfer olur. Maicon Türkiye'de çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.