Maicon tamam Tete sırada

Gomis'le prensipte anlaşan, Belhanda'yı da kadrosuna katan Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Gündemdeki isimlerden İtalyan stoper Francesco Acerbi, Brezilyalı Maicon ve Hollandalı sağ bek Kenny Tete konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte transferde son durum:
Tete için Ajax ile 3 milyon Euro'ya büyük ölçüde el sıkışan Cimbom, serbest kalma maddesini görüşmek üzere oyuncunun menajerini çağırdı
Kulübü bir sonraki satışından pay istiyor
Ajax ile 2018'de sona erecek sözleşmesini uzatmayan Tete, Inter'le anlaşamadı ve gözü Premier Lig'de. 21 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ile Ajax'ın ise 3 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştıkları, Hollanda ekibinin bir sonraki satışa yüzde 10 ila 20 arasında pay koydurmaya çalıştığı öğrenildi.
Menajeri İstanbul'a çağrılan Tete'nin istediği serbest kalma bedelini sözleşmeye koydurduğu takdirde Galatasaray'a imzayı atması bekleniyor.
Joel Veltman'ın yedeği
Avrupa'da gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen 21 yaşındaki Kenny Tete, Hollanda Ligi'nde geçen sezon genelde Joel Veltman'ın yedeği olarak kaldı. Sadece 5 maçta görev yaptı. Toplamda 23 karşılaşmada oynama şansı yakalayan genç futbolcu, 21 kez ilk 11'de yer alırken, rakip fileleri üç kez havalandırma başarısı gösterdi.
Acerbi çok pahalı geldi
Sarı-kırmızılılar, Acerbi için 10 milyon Euro isteyen Sassuolo geri adım atmayınca, daha önce anlaştığı Brezilyalı stoperde karar kıldı
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, önceki gün İtalya'da Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Carnevali ile masaya oturdu. Galatasaray 7 milyon Euro+1 milyon Euro bonus teklifini yaptı, İtalyanlar ise 10 milyon Euro istedi. Sassuolo'da net 700 bin Euro kazanan Acerbi ile 2 milyon Euro seviyelerinde el sıkışıldı ve İtalyan stoperden kulübünü ikna etmesi istendi. Ancak olumlu haber gelmeyince, beklemeye alınan Maicon'da karar kılındı.
Brezilyalı stoperin kulübü Sao Paulo ile daha önceden 7 milyon Euro ve başarı bonusu karşılığında anlaşmaya varılmıştı. Maicon'un paylaştığı fotoğraf ve 'İstanbul'a geliyor' haberleri ise sarı-kırmızılı yöneticiler tarafından doğrulanmadı.
7 yıl Porto formasını giydi
Maicon, üst düzey fiziğini iyi kullanan, özellikle yerden müdahalelerinde başarılı olan bir stoper. Duran toplarda da önemli bir tehdit olan 29 yaşındaki Maicon, meşin yuvarlak ayağındayken ise uzun top oynamaktan çekinmiyor. 1.90 metre boyundaki Brezilyalı yıldız, geçmişte 7 sezon boyunca Porto forması giymiş, Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir oyuncu.
Sneijder Kanada yolcusu
Tudor ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen Sneijder ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Buna göre, Sneijder'in menajeri Guido Albers, Amerika'da iki kulüple temas halinde. Bu kulüplerden birinin Montreal İmpact olduğu ve büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Dzemaili'nin de forma giydiği Kanada ekibinin, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olduğu öne sürülüyor
Taffarel: Muhteşem olur
G.Saray'ın efsane kalecisi ve eski kaleci antrenörü Taffarel, vatandaşı Maicon için, "Maicon çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu. İki ayağına da çok iyi kullanıyor. Eğer Türkiye'ye gelirse Galatasaray için muhteşem bir transfer olur. Maicon Türkiye'de çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.