1 numaralı favoriyiz

Lukas Podolski'nin ardından Bruma'yı elinden çıkaran, sözleşmeleri sona eren Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou ve Josue ile yollarını ayıran Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor. Aslantepe'deki ofisini Florya'ya taşıyan başkan Dursun Özbek ise tesislerde idmanları yakından izliyor ve transfer konusunda kulübün sportif direktörü Cenk Ergün'den sürekli rapor alıyor.



TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ

Özbek, aynı zamanda yakın çevresi ile sık sık sarı-kırmızılı gündemi değerlendiriyor ve yeni sezona ilişkin önemli mesajlar veriyor. Özbek, söz konusu sohbetlerde camiayı heyecanlandıracak vaatlerde bulunuyor... "Riva projesinin hayata geçmesi ile tünelin ucunda ışığı görmeye başladık. Artık elimiz ekonomik anlamda daha güçlü" diyen Özbek, sözlerini şöyle sürdüyor:



FLORYA'DAN 150 MİLYON EURO

"Çok çok iyi, çok mücadele edecek bir takım kuruyoruz. Alacağımız oyuncular taraftarlarımızı fazlasıyla mutlu edecek ve tribüne çekecektir. Gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray olacaktır." Özbek, diğer taraftan ise kulübü mali açıdan düzlüğe çıkaracak projelerle yakından ilgileniyor. Özbek, yıl sonunda ihaleye çıkacak Florya'dan 150 milyon Euro civarında sıcak para beklediğini, kasanın artı vermeye başlayacağını aktarıyor ve müjdeyi veriyor: "Aslantepe'ye kapalı basketbol salonu ile Kemerburgaz'a yapacağımız futbol tesisleri bir an önce hayata geçecek."



'TUDOR DÖRT DÖRTLÜK ADAM'

Özbek, çalışma ofisini Florya'ya taşıdıktan sonra daha fazla tanıma imkanı bulduğu teknik direktör İgor Tudor için "Dört dörtlük adam" ifadesini kullandı.