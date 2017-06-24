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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.6.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 12:20
Beşiktaş, Joe Hart'ın peşinde

, Fabri ve Boyko'yu istediği fiyatlarda satabilirse İngiltere Milli Takımı'nın kalecisi 'ı transfer edecek.

Beşiktaş, bir süredir İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgileniyor. Fabri için Olympiakos'un 3 milyon euro'luk teklifin geldiği ortamda; yönetimi Fabri'ye 5 milyon, Boyko'ya 2.5 milyon euro'luk bir teklif çıkarabilirse Şampiyonlar Ligi için İngiliz kaleciyi alacak.

Geçen sezonu İtalya'nın Torino takımında kiralık olarak geçiren İngiliz kalecinin bonservisi Manchester City'de bulunuyor. Hart'ın, City ile olan sözleşmesi 2019 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezon Serie A'da 36 maça çıkan tecrübeli eldiven 62 gol yedi. , 71 kez İngiltere Mili Takımı'nın formasını giydi

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Beşiktaş, Joe Hart'ın peşinde
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