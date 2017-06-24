Beşiktaş, Joe Hart'ın peşinde

Beşiktaş, bir süredir İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgileniyor. Fabri için Olympiakos'un 3 milyon euro'luk teklifin geldiği ortamda; Beşiktaş yönetimi Fabri'ye 5 milyon, Boyko'ya 2.5 milyon euro'luk bir teklif çıkarabilirse Şampiyonlar Ligi için İngiliz kaleciyi alacak.

Geçen sezonu İtalya'nın Torino takımında kiralık olarak geçiren İngiliz kalecinin bonservisi Manchester City'de bulunuyor. Hart'ın, City ile olan sözleşmesi 2019 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezon Serie A'da 36 maça çıkan tecrübeli eldiven 62 gol yedi. Joe Hart, 71 kez İngiltere Mili Takımı'nın formasını giydi