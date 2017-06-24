Van Persie'nin geleceği belli oldu

Hollanda basını Robin Van Persie'nin Feyenoord'a dönmesini bekliyor… Van Persie'nin oğlu Shaqueel'i Feyenoord altyapısına yazdırması da bu transfere ipucu olarak gösteriliyor. Ancak Fenerbahçe, Hollandalı yıldızını bırakmaya niyetli değil. Teknik direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla bir yıl daha sözleşmesi olan Van Persie ile çalışmak istiyor. Daha sözleşme imzalamadan Hollandalı'nın kariyerine ve büyük bir yıldız olmasına vurgu yapan Kocaman, en azından Topuk Yaylası kampında Van Persie'nin son durumuna bakacak. Oyun sistemi ve takıma katkısı görülecek. Hollandalı ayrılmak isterse şartlar konuşulacak.



YÖNETİM: TEKLİF YOK

F.Bahçe yönetimi dün Van Persie ile ilgili kulübe ulaşan bir teklif olmadığını duyurdu. Hollandalı yıldızın takımın toplanma tarihinde (27 Haziran) tesislerde olacağına vurgu yapıldı.



F.BAHÇE'DEN NE ALIYOR?

4 milyon 900 bin Euro garanti (yaklaşık 20 milyon TL)

20 bin Euro maç başı (yaklaşık 80 bin TL)