Bruma yoksa ben varım

Türkiye'nin G.Saray'a transferini 31 Aralık'ta SABAH'tan öğrendiği Garry Rodrigues, Türk basınındaki ilk röportajını da SABAH'a verdi. Bruma gibi, sağ ayağını kullanan ve sol kanatta oynamayı seven Rodrigues, yeni sezonda Leipzig'e giden Portekizli yıldızın yerini doldurmaya çalışacak. Bruma'nın ayrılışına üzülen taraftarlara seslenen Yeşil Burun Adaları milli oyuncusu, "Merak etmeyin ben varım" dedi. Büyük kulüplerde hep iyi ve kaliteli futbolcuların oynayacağını dile getiren Rodrigues, şöyle devam etti:



TRİBÜNLER BENİ SEVER ÇÜNKÜ KORKUSUZUM

"Bruma da çok kaliteli bir oyuncu ve G.Saray için önemli bir isimdi. Taraftarlar bu kalitedeki futbolcuları sever. Herkesin farklı özellikleri var. Ben de kendimi göstermeye hazırım. Benden çok şey beklenebilir. Tribünlerin sevdiği tarzda bir oyuncuyum, farklı şeyler yapmaktan korkmuyorum. Devre arasında takıma katılmak kolay değil. Galatasaray'da oyuncu olarak büyümek istiyorum. Burada daha iyi olacağımı biliyorum. Kulübüm beni bazı özelliklerimden dolayı aldı ve bunu göstermek istiyorum. Tek isteğim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak."



TUDOR KALİTEMİ PAOK'TAN İYİ BİLİYOR

"Herkes Tudor'un sert ve disiplinli bir hoca olduğunu söylüyor. Bu benim için iyi bir şey, çünkü çalışmayı seviyorum. Tudor kalitemi PAOK'tan biliyor. Daha önemlisi beni insan olarak da iyi tanıyor. Yunanistan'da ve burada iyi çalıştık. Aramızdaki ilişki mükemmel. Sneijder'ı küçükken televizyondan izliyordum. Şu anda aynı takımdayız. Bu durum benim için çok ilginç. Sneijder Hollanda futbolu için büyük bir efsane. Türk yemeklerini çok sevdim. Ailem de buraya alıştı. İstanbul'da aşırı derecede mutluyum. Tek sıkıntım İstanbul'un yoğun trafiği. Her zaman trafik var."



Hakem hataları ölümcül olabiliyor

"Rize maçında attığım gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, daha sona pozisyonun temiz olduğunu gördük. Alanyaspor karşılaşmasında penaltı yapıldı. Hakem çok yakındı ama görmediğini söyledi. Bazen hatalar çok ölümcül olabiliyor. Kasımpaşa maçında kafa vuruşumda top rakibin eline çarptı. Devamında golü yedik. Skor 1-1 yerine 2-0 oldu. Bu pozisyona da hakem çok yakındı."



Fenerbahçe'yi bu kez affetmem!

"Fenerbahçe derbisinde gol atmanın anlamını biliyorum. 1-0 kaybettiğimiz maçta iyi bir pozisyonun geleceğini biliyordum. Ama atamadım. Gelecek sezonki derbiler için taraftarımız endişelenmesin, Fenerbahçe'ye golüm olacak."



Garry'yi keşfeden Türk

G.Saray Futbol Takımı Medya Sorumlusu Eray Sözen, Garry Rodrigues röportajında bize yardımcı olurken, oyuncunun yanındaki arkadaşı dikkatimizi çekti. Rodrigues'i altyapıda keşfeden, onu futbol hayatında hiç yalnız bırakmayan Murat Bilici, Galatasaray taraftarı bir gurbetçi ve yakın arkadaşının gönül verdiği takıma transfer olmasına en çok sevinen kişi...

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