Ayrılırsa hava parası vermek zorunda

Anderson Talisca
'nın birkaç hafta öncesine kadar Manchester United ile anlaştığı ve Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddia her gündeme geldiğinde yöneticiler, "Talisca gitmez, burada kalır. 1 yıl daha bizimle"
diyerek rahat bir tavır sergilemişti. Beşiktaş'ın bu rahat tavrının altında, oyuncu ile yapılan mukavelenin yattığı ortaya çıktı. Çünkü sözleşmede yer alan "Talisca, 30 Nisan'a kadar bir teklifle gelmezse, bu tarihten sonra 1 yıllık kiralama opsiyonu devreye girer"
şeklindeki madde Brezilyalı yıldızın elini kolunu bağlıyor.
YILLIK ÜCRETİNE 900 BİN EURO ZAM YAPILACAK
Sonuç olarak, Manchester United ya da başka bir kulüp, Talisca için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödese bile Beşiktaş'la masaya oturup, ekstradan para ödemek zorunda kalacak. Siyahbeyazlı yönetim, bu tehlikeyi de ortadan kaldırmak için Brezilyalı yıldızın 1.6 milyon Euro olan garanti ücretini 2.5 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlıyor.
Beşiktaş, Talisca için 1 yıllık kiralama opsiyonunu kullandıklarını 25 Mayıs tarihinde TFF'ye bildirmiş, ardından oyuncu Portekiz basınına verdiği demeçte kendisi için Manchester United'ın 25 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak o günden bu yana bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadı.
İŞTE SÖZLEŞMEDEKİ MADDELER
1-
Başka bir kulüp, Benfica'ya 25 milyon Euro öder, Talisca da transferi kabul ederse, oyuncu gider. Ancak teklif bu rakamın altında kalırsa, oyuncu Beşiktaş'ta devam eder.
2-
25 milyon Euro ödeyen bir kulüp çıksa bile Benfica 5 gün süreyle önceliği Beşiktaş'a vermek zorunda. Beşiktaş bu sürede oyuncuyu almazsa, Talisca transfer olabilir.
3-
Talisca, 30 Nisan tarihine kadar Beşiktaş kulübüne bir teklifle gelmezse, 1 yıllık kiralama opsiyonu otomatik olarak devreye girer.
BEŞİKTAŞ'TA TALİSCA
33
MAÇ
29
İLK 11
99
ŞUT
17
GOL
6
ASİST