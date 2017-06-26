Fenerbahçe, sezonu açıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın bir araya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligine 3. ön eleme turundan katılacak sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde ilk idmanını yapacak.

İstanbul'da gerçekleştireceği çalışmaların ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerine hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk kampını ise burada gerçekleştirecek.

Düzce'de 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, aynı gün Düzce Stadında Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.

YURT DIŞI KAMPI İSVİÇRE'DE

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk yurt dışı kamp çalışması için 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek.

Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre'de 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe, sırasıyla 12 Temmuz'da Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz'da İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak.

İsviçre kampının ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.