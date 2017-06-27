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Başarı için acı çekecekler

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017
Başarı için acı çekecekler

Fenerbahçe’nin yeni hocası Aykut Kocaman takıma gözdağı verdi: "Yoğun kamp dönemi bizi bekliyor. Futbolcular önce fedakarlık yapıp acı çekecek ama sonra Fenerbahçe formasını giymenin keyfini yaşayacaklar. Güzel günler yakında"

Yeni sezonu bugün açacak Fenerbahçe'de göreve gelen teknik direktör ikinci dönemi öncesi yine iddialı... Fenerbahçe takımının çok yetenekli oyunculardan kurulu olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Zaten yetenekli oldukları için Fenerbahçe'de forma giyiyorlar. Ama şimdi çalışma ve eksikleri giderme zamanı" dedi. Topuk Yaylası ve İsviçre'de devam edecek kamplar öncesi futbolcularına gözdağı veren Kocaman, "Yoğun bir kamp dönemi bizi bekliyor. Spor teknolojisinin son imkanlarını kullanarak oyuncuların düzeyini ve sınırlarını tespit edeceğiz. Modern futbolun gerektirdiği değerlere ulaşmak zorundayız. 'Nerede kalmıştık' diyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bilgi birikim olarak, ekibimle beraber kaldığımız yerin de çok ilerisindeyiz. Futbolcular önce fedakarlık yapacak, acı çekecek ama sonra başarının ve Fenerbahçe formasını giymenin keyfini yaşayacaklar. Güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

NEREDE KALMIŞTIK?
Yeni sezon hazırlıklarına "Nerede kalmıştık" diye start verecek Kocaman'ın ekibi 1 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda gireceği 8 günlük ilk etap kampın ardından 11 Temmuz'da İsviçre'ye geçecek. F.Bahçe burada S.Lizbon, Marsilya, A.Bilbao ve Monaco ile maç yapacak.
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Başarı için acı çekecekler
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