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'de 3 isim kadro dışı!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 20:14
Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!

Sezonun ilk antrenmanını yapan 'de 3 ismin kadro dışı kaldığı açıklandı. , ve , takımla birlikte çalışmalarda yer almayacak.

Sezonun ilk antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapan 'de 3 isim kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında dönemin teknik direktörü Dick Advocaat tarafından da kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen ve , Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakıldı.

Sezonun bitiminin ardından A Milli Takım kadrosuna çağrılan ve 3 Temmuz'a kadar izinli olan de, takımla birlikte yapılacak olan antrenmanlarda yer almayacak.

Bu 3 isim, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını Dereağzı'nda bulunan tesislerde sürdürecek.

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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
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