Kucka'da fark 2 milyon euro

Transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya giden Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın uzun süredir gündemde yer alan Kucka için Milan'a 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif etti. Ancak Milan Kulübü yetkililerinin 6 milyon Euro talep etmesi üzerine yapılan ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK



Trabzonspor taraftarlarının da transferinin gerçekleşmesini çok istediği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başkan Muharrem Usta'nın görüşmelerini sürdüreceği bildirildi. İtalya'da bulunan Başkan Usta'nın Milanlı yetkililerle yeniden bir araya geleceği, transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışacağı kaydedildi.



MEDEL'DE LİSTEDE



Bu arada Başkan Muharrem Usta'nın yine İtalya'nın Seri A ekibi İnter'de forma giyen Gary Medel için de girişimde bulunduğu öğrenildi. İnter'le 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan Şilili oyuncu için Başkan Usta'nın bir görüşme yaptığı, 5 milyon Euro'luk bonservis ücreti önererek bu transferi de sonuçlandırmaya çalıştığı kaydedildi. Stoper ve ön libero mevkilerinde oynayan 29 yaşındaki Medel, geçen yıl İnter'de 31 maçta forma giydi.