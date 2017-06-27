Önce kabiliyet sonra kariyer

Trabzonspor'un efsane kadrosunun yıldızlarından, eski gol kralı Necmi Perekli
, bordo-mavili takımın transfer çalışmalarını SABAH'a
değerlendirdi.
Transfer politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok transfer yapmakla şampiyon olunmaz. Önemli olan transferlerin eksik ve aksayan mevkilere yapılmasıdır. Ayrıca transferin bir altyapısı olması gerekiyor. Transfer yapmadan önce oynanacak sistemin, şeklin adı konulmalıdır. İki üç kişinin hususi çalışmalarıyla, menajerlerin tavsiyeleri ile transfer yapmak son derece sakıncalı ve tehlikelidir.
Transfer yaparken, meselenin sadece ekonomik boyutuna bakılmamalıdır. Alınacak oyuncunun sosyal, kültürel ve coğrafi yapısını değerlendirerek almak gerekiyor. Bunun yanında oyuncunun bölgeye uyumu fevkalade önem taşımaktadır. Transferlerde amaç futbolcuya takım değil, takıma gerekli olan oyuncuları bulmaktır.
Trabzonspor'a ne tür transferler yapmak gerekiyor?
1-
Kariyerli oyuncu yerine kabiliyetli oyuncu değerlendirmeye alınmalıdır.
2-
Gelişimi elverişli oyuncular tercih edilmelidir.
3-
Vefalı ve takımını kucaklayıcı oyuncular kulübe ve takımına kazandırılmalıdır.
2006-08'de Trabzonspor'da genel menajerlik yapan Perekli, Onur Kıvrak'ı transfer eden isimdi.
KULÜBE DE KALİTELİ OLMALI
Trabzonspor 6 oyuncu ile transferi kapatmak istiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz çalışmaları?
Bence bu transferler, hocanın istediği liste üzerinden yapılıyorsa yeterli olacaktır. Mutlaka kadro derinliği sağlanmalıdır. Derinlik kalitedir. Yedek kulübesi de kaliteli olmalıdır. Ancak özellikle santrfor alınırken oyuncunun fiziki kapasite düzeyi, teknik ve taktik bilgi seviyesi, psikolojik ve moral düzeyi yüksek olmalıdır.
ŞAMPİYONLUK DEMEYİN!
Gelecek sezon Trabzonspor'un şampiyonluk şansı nedir? Nasıl bir yarış bekliyorsunuz?
Şampiyonluk bir tanedir. Bence Trabzonspor şampiyonluğu hedef göstermek yerine şu an için ligin üst sıralarına oynamayı hedef göstermelidir. Trabzonspor bu transferlerle birlikte, bu söylemini kesinlikle değiştirmeli. Bu, baskıyı ve stresi de ortadan kaldırır ayrıca futbolcular maçlara daha rahat konsantre olabilir.
TARAFTAR MÜCADELE İSTER
Taraftarların beklentisi ve takıma olan ilgisi için ne dersiniz?
Trabzonspor taraftarı iddiacıdır, mücadeleyi ve rekabeti sever. Kuracağınız takımın da bu özelliklere sahip olması gerekir. Yenilse bile sahada mücadele ediyorsa sorun yoktur. Yeni stadyumda taraftarın görevini en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum. Takım mücadele ediyorsa taraftar gereğini yapar. Bizim yıllarımızda da bu coşku vardı. Takım mücadeleden kendini sıyırınca taraftar da desteğini çeker. Eğer tribünler doldurulmak isteniyorsa mücadeleci bir takım yaratılmalı.
YUSUF YAZICI ŞIMARMASIN
Altyapıdan çıkan oyuncular için görüşleriniz nedir?
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimler bizi heyecanlandırıyor ve onurlandırıyor. Bu iki oyuncunun oyunlarını seyrettikçe tarlaların yeşerdiğini hissediyorum. Ama kesinlikle şımarmamaları şarttır. Kendilerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca büyüdükçe küçülmelerini bilmeleri gerekiyor.