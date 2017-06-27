Rekabetçi ve kuvvetli

Maicon
'un Galatasaray'a transferi için oyuncuya olumlu referans veren eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan sonra sarı-lacivertli ekibin eski savunmacısı Lugano
da yıldız stopere övgüler yağdırdı. Kariyerinin son dönemini Brezilya'da Sao Paulo'da geçiren Uruguaylı stoper, takım arkadaşı Maicon'u SABAH
okurları için şöyle anlattı: "Maicon Türkiye'de büyük takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Fiziksel kuvveti ve potansiyeli yüksek. Hırslı ve rekabetçi kişiliğe sahip. Hava toplarında etkili, topu oyuna sokma konusunda da iyi olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'a faydalı olacağı şüphesiz."