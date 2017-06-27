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Rekabetçi ve kuvvetli

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017
Rekabetçi ve kuvvetli

, takım arkadaşı ’u SABAH için anlattı: “Maicon, Türkiye’de büyük takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Galatasaray’a çok faydalı olacağı şüphesiz.’’

'un Galatasaray'a transferi için oyuncuya olumlu referans veren eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan sonra sarı-lacivertli ekibin eski savunmacısı da yıldız stopere övgüler yağdırdı. Kariyerinin son dönemini Brezilya'da Sao Paulo'da geçiren Uruguaylı stoper, takım arkadaşı Maicon'u SABAH okurları için şöyle anlattı: "Maicon Türkiye'de büyük takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Fiziksel kuvveti ve potansiyeli yüksek. Hırslı ve rekabetçi kişiliğe sahip. Hava toplarında etkili, topu oyuna sokma konusunda da iyi olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'a faydalı olacağı şüphesiz."
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Rekabetçi ve kuvvetli
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