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Yaşına değil işine bakarım

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017
Yaşına değil işine bakarım

Teknik Direktörü Güneş, Real Madridli ’nin transferine bu sözlerle onay verdi: “34 yaşında olması sorun değil… Şampiyonlar Ligi ve lig yarışında Pepe gibi tecrübeli bir ismin takıma katkısı büyük olur. Quaresma gibi Dünya Kupası’na gitme isteği de bize fayda sağlar.”

Son 10 sezonda Real Madrid defansında görev yapan 'nin 'a transferi son dönemde gündemi en çok meşgul eden konu… Portekizli yıldızın 34 yaşında olması ise en çok tartışılan mesele… Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü , yıldız futbolcunun yaşına değil, işine bakacağını belirterek yönetime yeşil ışık yaktı. Güneş'in, "Benim için takıma vereceği katkı önemli. Kariyeri ve tecrübesi ortada. Şampiyonlar Ligi ve lig yarışında Pepe gibi tecrübeli bir ismi takımda görmek isterim. Quaresma gibi Pepe'nin de Dünya Kupası'nda olma isteği performansına yansıyacaktır. Bu istekten Beşiktaş karlı çıkacaktır" dediği öğrenildi.

REAL MADRID'DE NE YAPTI?
10 SEZON
334 MAÇ
15 GOL
19 ASİST
6 KIRMIZI KART

FARK 3 MİLYON EURO
Beşiktaş 9 milyon Euro'ya çıktı, Pepe 12 milyon istiyor
Pepe transferi için Beşiktaş'ın düşüncesi opsiyonu kendisinde olmak koşuluyla 2+1 yıllık imza attırmak. 34 yaşındaki yıldız ise net 3 yıllık mukavele istiyor. Bir diğer konu ise siyah-beyazlıların 9 milyon Euro'luk (yaklaşık 32 milyon lira) teklifine karşılık oyuncunun 12 milyon Euro (yaklaşık 48 milyon lira) istemesi. Aradaki 3 milyon Euro'luk farkın aşılması için de çaba var. Beşiktaş, Devler Ligi artı Quaresma+Mendes avantajını kullanmayı planlıyor. Konfederasyon Kupası'ndan sonra Mendes-Pepe-Fikret Orman-Umut Güner ve Ahmet Bulut beşlisinin İstanbul ya da Lizbon'da bir araya gelip, transfere noktayı koyması bekleniyor.
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Yaşına değil işine bakarım
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