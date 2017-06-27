Yaşına değil işine bakarım

Son 10 sezonda Real Madrid defansında görev yapan Pepe
'nin Beşiktaş
'a transferi son dönemde
gündemi en çok meşgul eden konu…
Portekizli yıldızın 34 yaşında olması
ise en çok tartışılan mesele… Ancak Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, yıldız futbolcunun
yaşına değil, işine bakacağını belirterek
yönetime yeşil ışık yaktı. Güneş'in, "Benim için takıma vereceği katkı önemli. Kariyeri ve tecrübesi ortada.
Şampiyonlar Ligi ve lig yarışında
Pepe gibi tecrübeli bir ismi takımda görmek isterim.
Quaresma gibi Pepe'nin de Dünya Kupası'nda
olma isteği performansına yansıyacaktır. Bu istekten Beşiktaş karlı çıkacaktır"
dediği öğrenildi.
REAL MADRID'DE NE YAPTI?
10 SEZON
334 MAÇ
15 GOL
19 ASİST
6 KIRMIZI KART
FARK 3 MİLYON EURO
Beşiktaş 9 milyon Euro'ya çıktı, Pepe 12 milyon istiyor
Pepe transferi için Beşiktaş'ın düşüncesi opsiyonu kendisinde olmak koşuluyla 2+1 yıllık
imza attırmak. 34 yaşındaki yıldız ise net 3 yıllık
mukavele istiyor. Bir diğer konu ise siyah-beyazlıların 9 milyon Euro'luk
(yaklaşık 32 milyon lira) teklifine karşılık oyuncunun 12 milyon Euro
(yaklaşık 48 milyon lira) istemesi. Aradaki 3 milyon Euro'luk farkın aşılması için de çaba var. Beşiktaş, Devler Ligi artı Quaresma+Mendes avantajını kullanmayı planlıyor.
Konfederasyon Kupası'ndan sonra Mendes-Pepe-Fikret Orman-Umut Güner ve Ahmet Bulut
beşlisinin İstanbul ya da Lizbon'da bir araya gelip, transfere noktayı koyması bekleniyor.