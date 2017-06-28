Mehmet Ekici imzayı attı

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması! Fenerbahçe'nin sezon ortasında anlaştığı Mehmet Ekici'nin imza töreni yapılıyor.

Fenerbahçe forması giymekten dolayı gururlu olduğunu ifade eden Ekici, "Fenerbahçe'ye geldiğim için gururluyum, herkesin aklında bazı soru işaretleri olabilir ancak bu soruları şu anda cevaplayamayacağım. Ben, sözümün arkasında durabildim. Ne kadar az olsa da sizin bana (basın) gösterdiğiniz sevgi, alaka bunu karşılamak istiyorum. Şimdilik bu kadar konuşacağım" dedi.

Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Ekici, "Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Kariyerimde hiçbir şeyi çöpe atmadım, 6 ay boyunca da çalıştım. Değerli başkanım ve yöneticilerim sayesinde ben Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gördüm, hissettim ve tercihimi de bu yönde kullandım. Ben, Fenerbahçe'ye gelmeden önce de antrenman yaptım, Trabzonspor'da altyapı hocalarıyla da çalıştım, onlara da teşekkür ediyorum. Futbolcunun devamlı maç oynaması gerekiyor, büyük bir kaybımın olmadığını düşünüyorum. Mental olarak da ben Almanya'da doğdum, büyüdüm ve orada zaten küçüklükten bu yana futbolcuları bu tarz durumlara hazırlıyorlar" şeklinde konuştu:

Mehmet Ekici'nin transfer sürecini anlatan Aziz Yıldırım, "Ocak ayında Mehmet Ekici'yi transfer etmek için Trabzonspor ile görüştük ancak anlaşamadık, o dönemde de Ekici ile görüştük ve anlaştık. Ekici de bize Fenerbahçe'de oynamak istediğini iletti ancak o gün şartlara göre gelemedi. Mehmet Ekici ile beraber geçen sezon basının yazdığı orta sahadaki eksikliği de gidereceğimizi düşünüyoruz. Kendisinin profesyonelce davranışlarını kulüp olarak hiçbir zaman unutmayacağız. Bu camianın futbolu bıraktıktan sonra da Ekici'ye faydası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.