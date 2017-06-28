Sinan Gümüş, 'altın' olacak!

İtalya'dan Atalanta, İspanya'dan Malaga ve Almanya'dan Freiburg'un ilgilendiği Sinan Gümüş'ü hem Tudor hem de yönetim takımda tutma kararı aldı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılması için düğmeye basıldı.

YÜZDE YÜZ ZAM PLANLANIYOR

600 bin Euro ile takımın en az kazananlarından olan Sinan Gümüş için yönetimde "Bruma gibi patlama yapabilir. Bruma'daki hatayı yapmayalım ve hemen sözleşmesini uzatalım" görüşü hakim.

Gurbetçi oyuncunun ücretinin %100 zamla 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkarılması ve 2019'da bitecek sözleşmesinin 2021'e kadar uzatılması gündemde.