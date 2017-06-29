Transfer sihirbazı

Beşiktaş ile iki sezon üst üste şampiyonluk kazanan Şenol Güneş, görev yaptığı takımların oyuncu satışı gelirlerini de yukarılara çıkarıyor. Güneş'in 2009-2010 sezonundan bugüne kadar çalıştığı Bursaspor, Trabzonspor ve Beşiktaş toplamda 58,9 milyon Euro oyuncu satışı geliri kazanmayı başardı. Bu değerle Şenol Güneş şu anda kulüp takımı çalıştıran diğer teknik adamlar arasında açık ara zirvede yer aldı. Güneş'i 31,6 milyon Euro ile Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise Igor Tudor yer alıyor.







90 İSMİN 25'İ GÜNEŞ DÖNEMİNDE SATILDI

Marcelo için şu anda Lyon'la masada olan Beşiktaş, Güneş döneminde 13 milyon Euro'ya Ba'yı, 7,5 milyon Euro'ya Sosa'yı, 7 milyon Euro'ya Ersan'ı, 5 milyon Euro'ya ise Atınç'ı satmayı başardı. Bu süreçte en çok oyuncu satışı geliri elde eden 10 teknik adam kulüplerine 178,9 milyon Euro kazandırırken, toplamda 90 isim bedel karşılığında takım değiştirdi. Bu isimlerin 25'i ise Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkan takımlardan gerçekleşti.







HARCAMADA ZİRVE AYKUT KOCAMAN'IN

Kazandıran teknik adamlar listesinde Şenol Güneş zirvede bulunurken, en çok harcama yapanlar arasında ilk sırada yeni sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Aykut Kocaman yer alıyor. 2009- 2010 sezonundan sonra Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştıran Kocaman dönemlerinde bedel ödenerek kadrolara 28 oyuncu alınırken, 88,9 milyon Euro kasadan çıktı. En yüksek harcamalar ise 10 milyon Euro ile Meireles ve Sow'a yapıldı.

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