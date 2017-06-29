Ve Belhanda İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Faslı futbolcu Younes Belhanda, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havalimanında Galatasaraylı taraftarlar coşkuyla karşıladı.



Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan kalkan tarifeli uçağıyla saat 16.30'da Atatürk Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı bir grup taraftar da Balhanda'yı karşılamak için dış hatlar terminaline geldi. Havalimanı çıkışında Belhanda'yı karşılayan taraftar grubu yıldız futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Havalimanındaki polis ekipleri coşkulu kalabalığa karşı güvenlik çemberi oluşturarak Belhanda'yı havalimanından çıkarabildi. Belhanda'yı karşılamaya gelen taraftarlar izdihama neden oldu.



Belhanda'nın kulübü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti. Belhanda, Galatasaray ile son görüşmeleri yapıp, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında Galatasaraylı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Faslı futbolcu için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taraftarların sevgi gösterileriyle havalimanından çıkan Belhanda, kendisini kalacağı otele götürecek araca zorlukla ulaştı.

BELHANDA, İSTANBUL MACERASI İÇİN SABIRSIZ

Belhanda, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşamak için sabırsızlandığını söylemişti.

Belhanda, sosyal medyadaki Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı mesajda, "İstanbul yolculuğum, Türk Hava Yolları ile başlıyor. Bu güzel şehirde yaşamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in geçen sezon Nice'e kiraladığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız temsilcisinde 36 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.