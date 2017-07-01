Düğüm çözülüyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'de imzalar üst üste gelmesine rağmen henüz Beşiktaş'ta transfer gerçekleştirilememesi, siyah-beyazlı taraftarlar arasında endişe yaratırken, yönetim Pepe'yi ikna etmek için son bir hamle gerçekleştirdi. İmza parasıyla birlikte 12.5 milyon Euro isteyen Portekizli yıldıza yaptığı teklifi 9 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya çıkaran Başkan Fikret Orman ve ekibi, futbolcuya Pazartesi gününe kadar süre verdi. Transferde daha fazla gecikme yaşamak istemeyen Beşiktaş, Pepe'nin menajerine, "Kararınızı bir an önce verin" mesajı yolladı. Real Madrid'le sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Pepe ile PSG de ilgileniyor. İspanya basınında sık sık oyuncunun Fransız ekibine daha yakın olduğu yönünde haberler çıkıyor.

***

NASCIMENTO İDDİASI

İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Lazio forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mauricio dos Santos Nascimento'yu transfer edebileceğini yazdı. Geçtiğimiz sezonu Spartak Moskova'da kiralık geçiren ve Lazio ile sözleşmesi iki yıl daha devam eden Brezilyalı stoper, bir önceki sezon da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Öte yandan Pepe'nin alternatiflerinden Adil Rami için Sevilla ile pazarlıkları sürdüren siyah-beyazlıların, Fransız yıldızın 6 milyon Euro olan bonservis bedelini 3 milyon Euro'ya çekme konusunda aşama kaydettiği öğrenildi.

Nascimento geçtiğimiz sezon Spartak'ta 11 maçta oynadı.