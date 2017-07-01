Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
, bazı şeyleri deklare etmek için Aykut Kocaman
ile birlikte imza törenine çıkmak istediklerini belirtti. "Size göre hata olan, bana göre hata değildir"
diyen Yıldırım, "Aykut hoca ile 1990'lı yıllarda tanıştık, 4 sene önce değil. 27 yıllık geçmişimiz var. İnsanlar sevdiklerine kızabilirler.
Bizim ortak paydamız sadece Fenerbahçe değil, hayata bakışımız da paralel. 'Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe'
ifadesini sorguda bile söyleyen bir insanım. Kimse beni yargılayamaz. 'Hocayla bir daha çalışmayız' demişiz ve geri dönmüşüz. Hayatta her şey değişim üzerine kurulmuştur. Biz gitsek dahi Aykut hoca kalır. Onun Fenerbahçeliliğini hiç kimse tartışamaz.
Bu birliktelik ömür boyu sürecektir" şeklinde konuştu.