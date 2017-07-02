Trabzonspor kamp için Macaristan’a gitti

Yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamlayan bordo mavili ekip, birinci etap kamp çalışmaları için bugün saat 12.40'ta özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. 2-17 Temmuz tarihleri arasında hazırlıklarını Budapeşte'de gerçekleştirecek olan Trabzonspor'un kafilesinde 14 futbolcu yer aldı.

Kafilede Onur, Uğurcan, Arda, Uğur, Abdurrahim, Mustafa, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Batuhan, Abdülkadir, Mas, Okay ve N'Doye yer alırken, Pereira, Bongonda, Durica, Medjani, Kamil Ahmet, Esteban, Rodallega,Castillo, Onazi, Ibanez ve Olcay'ın ise takıma Macaristan'da katılacağı öğrenildi.

Bordo-mavili ekip Macaristan kampındaki ilk antrenmanına ise bugün Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacağı belirtildi.