2 olumlu 2 olumsuz

BUGÜN NELER OLDU

4 futbolcu ile yakın temas sürüyor. İşte görüşmelerin geldiği son nokta:Schalke'dehocası Domenico Tedesco ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka, yapılan görüşmede Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro talep etti.Melo'nun menajeri Jose Rodriguez Baster bu transfer için yetkiyi aldı ve Schalke ile Ukraynalı yıldızı satın alma opsiyonuyla sarı-kırmızılılara kiralaması için masaya oturacak.Sol bek, sol ön ve orta sahanın merkezinde görev yapabilen Asamoah'ı, G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor joker olarak görüyor ve savunmanın solunda kullanmayı düşünüyor.Asamoah'a 2.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.20milyon Euro transfer bütçesinin 17.5 milyon Euro'sunu Belhanda-Maicon- Gomis üçlüsüne ayıran Galatasaray'ın Sebastien Corchia'yı kiralama teklifini Lille kabul etmedi. Fransız sağ bekle birçok kulübün ilgilenmesini fırsat bilen Lille 5.5 milyon Euro talep ediyor. Bu şartlarda Corchia transferi sarı-kırmızılılar için oldukça zor gözüküyor.Selçuk'unyanına oyuncu arayan sarı-kırmızılılara Vainqueur önerildi. Roma geçen sezon Marsilya'ya kiraladığı Fransız ön libero için tekliflere açık ama İgor Tudor'un Vainqueur'a soğuk baktığı öğrenildi.Podolski ve Bruma'yı satan, Chedjou, Josue ve Sabri ile yollarını ayıran Galatasaray'da 5 ismin daha bileti kesildi. Tudor'un kadroda düşünmediği Hakan Balta, De Jong, Endogan Adili, Umut Gündoğan ve Oğuzhan Kayar kamp kadrosuna dahil edilmedi. Slovakya'ya takımla gelen Tarık Çamdal, Emrah Başsan ve Koray Günter'in de gönderilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Donk'un durumu ise orta sahaya yapılacak transferlere bağlı.