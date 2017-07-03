2 olumlu 2 olumsuz

4 futbolcu ile yakın temas sürüyor. İşte görüşmelerin geldiği son nokta:
YEVHEN KONOPLYANKA
Schalke'de
hocası Domenico Tedesco ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka, yapılan görüşmede Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim ise 2.5 milyon Euro önerdi. Tarafların kısa bir sürede orta noktada anlaşması bekleniyor.
Melo'nun menajeri Jose Rodriguez Baster bu transfer için yetkiyi aldı ve Schalke ile Ukraynalı yıldızı satın alma opsiyonuyla sarı-kırmızılılara kiralaması için masaya oturacak.
KWADWO ASAMOAH
Sol bek, sol ön ve orta sahanın merkezinde görev yapabilen Asamoah'ı, G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor joker olarak görüyor ve savunmanın solunda kullanmayı düşünüyor. Juventus, Ganalı yıldızın bir yıl kalan sözleşmesini uzatıp satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralamaya sıcak bakıyor.
Asamoah'a 2.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
SEBASTİEN CORCHİA
20
milyon Euro transfer bütçesinin 17.5 milyon Euro'sunu Belhanda-Maicon- Gomis üçlüsüne ayıran Galatasaray'ın Sebastien Corchia'yı kiralama teklifini Lille kabul etmedi. Fransız sağ bekle birçok kulübün ilgilenmesini fırsat bilen Lille 5.5 milyon Euro talep ediyor. Bu şartlarda Corchia transferi sarı-kırmızılılar için oldukça zor gözüküyor.
William VAİNQUEUR
Selçuk'un
yanına oyuncu arayan sarı-kırmızılılara Vainqueur önerildi. Roma geçen sezon Marsilya'ya kiraladığı Fransız ön libero için tekliflere açık ama İgor Tudor'un Vainqueur'a soğuk baktığı öğrenildi. Yönetimin, Hırvat hocayla bu transfer üzerine görüştüğü ancak "Aradığım tipte bir oyuncu değil" yanıtını aldığı kaydedildi.
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Podolski ve Bruma'yı satan, Chedjou, Josue ve Sabri ile yollarını ayıran Galatasaray'da 5 ismin daha bileti kesildi. Tudor'un kadroda düşünmediği Hakan Balta, De Jong, Endogan Adili, Umut Gündoğan ve Oğuzhan Kayar kamp kadrosuna dahil edilmedi. Slovakya'ya takımla gelen Tarık Çamdal, Emrah Başsan ve Koray Günter'in de gönderilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Donk'un durumu ise orta sahaya yapılacak transferlere bağlı.