Fenerbahçe Carlos Kameni'yi açıkladı

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Fenerbahçe, Malaga'da forma giyen tecrübeli kaleci Idriss Carlos Kameni'nin transferi konusunda, oyuncuyla ve külübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kameni, yarın saat 18.30'da İstanbul'a gelecek.Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."