Garry Rodrigues: Kalitemi sahada göstereceğim

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıları geçtiğimiz sezon devre arasında PAOK'tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kampta iyi çalıştıklarını söyleyen Rodrigues, "Çok iyi bir ambiyans yakaladık. Zor idmanlar yapıyoruz. Bu zor idmanların ardından dün de bir hazırlık maçı yaptık. İlk hazırlık maçı her zaman zor olur ama galibiyet aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.



"EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'dan RB Leipzig ekibine transfer olan Portekizli futbolcu Bruma ile kıyaslanmaları hakkında açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, "Aynı mevkide oynayabilirsiniz ama her futbolcunun bireysel bir kalitesi vardır. Diğer taraftan bu sene yapacaklarım da çok önemli. En iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Kalitemi biliyorum. Konuşmak yerine bunu sahada göstereceğimi düşünüyorum. Bu dönemde kendimi en iyi şekilde hazırlayıp, Galatasaray'a da en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Igor Tudor ile daha önce çalışmanın kendisi için avantaj olduğunu vurgulayan Rodrigues, "Oyun mentalitesini ve felsefesini sevdiğim bir hoca. PAOK ve buradaki çalıştırma stili arasında tarz olarak fark yok ama burada beklentiler çok farklı" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY BANA ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER KATTI"

Takıma katıldıktan sonra 6 ay geçtiğini hatırlayan yıldız oyuncu, "Bu süreç bana birçok şey öğretti. Buradaki düzeni, neyi nasıl çalışacağımı öğrendim. Türkiye'nin en iyi takımındayım. Galatasaray bana çok önemli şeyler kattı. Bu arada ligi de çok iyi tanıma fırsatı buldum. Türk arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Baskı uyguluyorlar. Galatasaray onlar için hayat anlamına geliyor. Artık Galatasaray da benim hayatımın bir parçası ve onları artık çok iyi anlıyorum. Ben de onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.



"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI"

Taraftar desteğinin kendi için çok önemli olduğunu belirten Rodrigues, "Onlara vereceğim tek mesaj, bizim yanımızda olsunlar. Bizi desteklesinler. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası, beklentiler yüksek. Bizim de isteğimiz beklentilere cevap verip onları mutlu etmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak" açıklamasını yaptı.