Pepe'ye son çağrı

Q7'DEN

BUGÜN NELER OLDU

Transferde önceliği stoper mevkiine veren Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Pepe'ye son teklifini iletti…Ancak rakam konusunda yeni bir güncelleme yapmadı. Bunun nedeni ise kulübün uymak zorunda olduğu Finansal Fair Play (FFP) anlaşması…34 yaşındaki futbolcuya önce 9 milyon Euro teklif ettiği, daha sonra bu rakamı 10 milyon Euro'ya kadar çıkardığı iddia edilmişti.yakın kaynaklar ise konuşulan paraların abartılı olduğunu, yönetimin hem FFP anlaşması hem de takım içinde dengeleri bozmamak adına Pepe'ye böylesine yüksek rakamlarla gitmediğini dile getirdiler. Ayrıca başkan Fikret Orman ve ekibinin,görüşünde olduğu gelen bilgiler arasında. Bu arada Beşiktaş'ın Portekizli yıldızdan bir an önce kararını vermesini istediği de ifade edildi.Portekiz Milli Takımı, Meksika'yı uzatmada 2-1 yenip, Konfederasyonlar Kupası'nı 3. sırada tamamlarken, bu başarıda Quaresma ve Pepe'nin büyük payı oldu. Portekiz'in bulduğu ilk golde asisti Quaresma yaparken, son vuruş Pepe'den geldi.