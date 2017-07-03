Pepe'ye son çağrı

Transferde önceliği stoper mevkiine veren Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Pepe'ye son teklifini iletti… Daha önce Portekizli yıldıza 2 yıllık sözleşme öneren siyah-beyazlılar, buna artı 1 yıl opsiyon ekledi…
Ancak rakam konusunda yeni bir güncelleme yapmadı. Bunun nedeni ise kulübün uymak zorunda olduğu Finansal Fair Play (FFP) anlaşması… Beşiktaş'ın, 2.5 milyon Euro imza parasıyla birlikte 2 sezon için 12.5 milyon Euro isteyen
34 yaşındaki futbolcuya önce 9 milyon Euro teklif ettiği, daha sonra bu rakamı 10 milyon Euro'ya kadar çıkardığı iddia edilmişti.
'KONUŞULAN PARALAR ABARTILI'
Kulübe
yakın kaynaklar ise konuşulan paraların abartılı olduğunu, yönetimin hem FFP anlaşması hem de takım içinde dengeleri bozmamak adına Pepe'ye böylesine yüksek rakamlarla gitmediğini dile getirdiler. Ayrıca başkan Fikret Orman ve ekibinin, "Pepe kaliteli bir oyuncu, gelirse gücümüze güç katar. Ancak olmazsa da sorun değil, önümüzde transfer için yaklaşık iki aylık süreç var. Stoper mevkiine mutlaka iyi bir transfer yaparız"
görüşünde olduğu gelen bilgiler arasında. Bu arada Beşiktaş'ın Portekizli yıldızdan bir an önce kararını vermesini istediği de ifade edildi.
?ASİST Q7'DEN GOL PEPE'DEN
Portekiz Milli Takımı, Meksika'yı uzatmada 2-1 yenip, Konfederasyonlar Kupası'nı 3. sırada tamamlarken, bu başarıda Quaresma ve Pepe'nin büyük payı oldu. Portekiz'in bulduğu ilk golde asisti Quaresma yaparken, son vuruş Pepe'den geldi.