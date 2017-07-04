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'ın anlaştığı bu akşam geliyor

Giriş Tarihi: 4.7.2017 13:50 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 13:51
Beşiktaş'ın anlaştığı Pepe bu akşam geliyor

'ın anlaşmaya vardığı 'nin bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Beşiktaş, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Pepe ile anlaşmaya vardı. Portekizli stoper, bu akşam İstanbul'a gelecek.
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Beşiktaş'ın anlaştığı Pepe bu akşam geliyor
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