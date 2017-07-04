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Beşiktaş'ın anlaştığı Pepe bu akşam geliyor
Beşiktaş
'ın anlaştığı
Pepe
bu akşam geliyor
Giriş Tarihi: 4.7.2017
13:50
Güncelleme Tarihi: 4.7.2017
13:51
Beşiktaş
'ın anlaşmaya vardığı
Pepe
'nin bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Beşiktaş
, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan
Pepe
ile anlaşmaya vardı. Portekizli stoper, bu akşam İstanbul'a gelecek.
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