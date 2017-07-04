Beşiktaşlı yöneticiden Pepe açıklaması!

Beşiktaş taraftarı Pepe'nin Türkiye'ye gelişini heyecanla bekliyor. Yeni transfer ile ilgili son görüşmeler Portekiz sonuçlandı. Beşiktaşlı yöneticiler menajer Ahmet Bulut ile birlikte transfere son noktayı koydu.

TRANSFER BİTMEDEN DÖNÜLMEYECEK!

Bu gelişmeler sıcağı sıcağına yaşanırken Beşiktaşlı yönetici Umut Güner Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Pepe ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Güner, "Bu transferini bitirip döneriz" diyerek siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi vermişti.

ÖZEL UÇAK BEKLETİLİYOR

Bu arada Beşiktaş transfer komitesi Umut Güner, Ali Naibi, Şafak Yazıcı Lizbon'da menajer Ahmet Bulut ile birlikte özel uçağı Pepe için bekletiyor... Pepe akşam saatlerinde Lizbon'a gelecek, ardından İstanbul yolculuğu için geliş planı yapılacak.

PEPE BEŞİKTAŞ'TAN NE KADAR KAZANACAK?

34 yaşındaki stoper Beşiktaş'la 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Pepe, yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Ayrıca imza parası olarak da tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon Euro ödenecek. Puan başına da 4 bin Euro elde edecek.

Sözleşmesinde birçok bonusların da yer aldığı belirtiliyor.