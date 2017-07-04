Kameni bugün İstanbul’da

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in rakibi Carlos Kameni
oldu... Sarı-lacivertliler bu transfer için Malaga'ya bonservis bedeli ödemeyecek.
F.Bahçe Kulübü de 33 yaşındaki tecrübeli kalecinin bugün 18.30'da İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kameni, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın kampa katılacak. Yıllık 2 milyon Euro alacak olan tecrübeli eldiven, 2 artı 1 yıllık sözleşme
imzalayacak.
ETO'O'DAN VATANDA ŞINA ÖVGÜ
Antalya
spor forması giyen Kamerunlu yıldız Eto'o vatandaşı Kameni'yi şu sözlerle övdü: "Kameni özel bir kaleci. Hatta onun tüm zamanların en iyi Kamerunlu kalecisi
olduğunu söyleyebilirim. Yetenekleri çok kuvvetli. Tecrübesini zaten anlatmama gerek yok.
Ben onun çok uzun yıllar daha futbol oynayabileceğini düşünüyorum. Oyun içinde ne yapacağını iyi bilir."
Carlos Kameni, 335'le La Liga tarihinin en çok maça çıkan yabancı kalecisi unvanına sahip. Kamerunlu, kaleci aynı zamanda La Liga'da 426 golle en çok gol yiyen yabancı kalecisi...