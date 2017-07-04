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imzaya geliyor

UĞUR KARAKULLUKÇU

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 4.7.2017
Pepe imzaya geliyor

34 yaşındaki stoper ile 2 yıl için 7 milyon Euro’dan anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, imza parası olarak da 2 milyon Euro verecek. Başarılı oyuncu bu hafta İstanbul’da olacak

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu 'yi sonunda ikna etmeyi başardı. Transferden sorumlu asbaşkanı Umut Güner, yönetici Ali Şafak Mahmutoğlu, İdari menajer Ali Naibi ve menajer Ahmet Bulut, 34 yaşındaki savunmacının menajeriyle görüşüp, bu transferi bitirmek için dün Lizbon'a gitti. Başkan Fikret Orman da Yunanistan'daki tatilini yarıda kesip Portekiz'e geçip görüşmelere dahil oldu. yapılan son pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. 2 yıl için 7 milyon Euro'yu kabul eden Brezilya asıllı Portekizli yıldıza ayrıca 2 milyon Euro da imza parası ödenecek. Bu hafta İstanbul'a getirilmesi beklenen Pepe için Vadofone Park'ta özel imza töreni düzenlenecek. Oyuncu daha sonra tatile çıkıp 16 Temmuz'da başlayacak Çin kampına katılacak.

FENERBAHÇE ÇOK GEÇ KALDI!
Portekiz gazetesi Record, Pepe için Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. Haberde, "Pepe konusunda Beşiktaş'ın önüne küçük bir engel çıktı. Fenerbahçe Pepe'nin imza parasıyla birlikte istediği 12.5 milyon Euro'yu ödemeyi kabul etti ancak bu teklifi yapmakta büyük ihtimalle geç kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Pepe, Beşiktaş'a yakın" ifadeleri kullanıldı.

KONTROL ZAMANI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri de başladı. Dün 10 futbolcu Acıbadem Sports'ta kontrolden geçti.
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Pepe imzaya geliyor
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