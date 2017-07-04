Trabzonspor'da Yanal işi sıkı tutuyor!

Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında ilk günü çift antrenmanla tamamlayan bordo-mavililerde deneyimli teknik adam, idman sayısını 3'e çıkardı.

Yanal, bazı günlerde saat 07.00, 11.00 ve 19.00'da olmak üzere 3 çalışma yaptırarak, takımına kondisyon yükleyecek.

Trabzonspor, 4 günde 10 antrenman gerçekleştirerek Macaristan kampında yoğun bir döneme girecek.

GÜNÜN İLK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bordo-mavili futbolcular, saat 07.00'de günün ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sabah 06.30'da kalkarak aerobik koşu yapan bordo-mavililerde, henüz kampa katılmayan Hugo Rodallega, Esteban Alvarado ve Ogenyi Onazi antrenmanda yer almadı.

Karadeniz ekibi, günü 3 antrenmanla tamamlayacak.

BATUHAN'IN 7. KAMPI

Trabzonspor'da geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 23 oyuncudan sözleşmesi biten sadece Hasan Batuhan Artarslan kamp kadrosunda yer alıyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından kampa davet edilen 23 yaşındaki orta alan oyuncusu, Karadeniz ekibinde 7. kampını geçiriyor.

Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon ile Şanlıurfaspor'a dönem dönem kiralanan futbolcu, bu kez A takımda kalma mücadelesi verecek.